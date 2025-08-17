Prințul William și Kate Middleton se vor muta într-o casă nouă. Unde se află locuința

17-08-2025 | 21:08
Prințul William și Kate Middleton
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, anunţă CNN.

Ioana Andreescu

William şi Kate se vor muta împreună cu copiii lor George, Charlotte şi Louis în Forest Lodge, o casă cu opt dormitoare, situată în parcul înverzit Windsor Great Park, potrivit agenţiei britanice de ştiri PA Media.

„Familia Wales se va muta mai târziu în acest an”, a confirmat duminică un purtător de cuvânt al Palatului Kensington pentru CNN.

Unde se află noua locuință

Actuala locuinţă principală a familiei, Adelaide Cottage din Windsor, se află la doar o aruncătură de băţ de noua proprietate.

La începutul acestei luni, permisiunea a fost acordată pentru modificări interne şi externe minore la proprietate, a raportat PA, citând cererile de planificare redactate depuse la Royal Borough of Windsor and Maidenhead.

Nota de decizie a consiliului local face referire la îndepărtarea unei ferestre şi la lucrări la un şemineu, a declarat PA, adăugând că o cabană din parc a fost supusă unor lucrări de restaurare în valoare de 1,5 milioane de lire sterline (aproximativ 2 milioane de dolari) în 2001.

Nu este prima dată când familia se instalează într-o casă nouă

În august 2022, s-a anunţat că, pe atunci, cuplul – intitulat Ducele şi Ducesa de Cambridge – urma să îşi mute familia în afara Londrei în timpul perioadei şcolare, în încercarea de a le oferi copiilor lor o viaţă de familie „normală”, a declarat o sursă regală pentru CNN.

Cea mai recentă mutare urmează unei perioade grele pentru familie, după ce Kate a dezvăluit diagnosticul de cancer şi faptul că a început chimioterapia în martie anul trecut.

Pe măsură ce a urmat tratamentul, ea s-a retras din viaţa publică şi a făcut doar câteva apariţii. În septembrie 2024, ea a anunţat că a terminat chimioterapia şi că „face tot ce poate pentru a rămâne fără cancer”.

Sursa: News.ro

Etichete: casă, Kate Middleton printesa de Wales, familia regala britanica, mutare,

Dată publicare: 17-08-2025 21:08

