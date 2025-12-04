Prințesa de Wales, în centrul atenției la banchetul de stat găzduit la Castelul Windsor. Ce tiară a purtat. FOTO

Prințesa de Wales a strălucit din nou la un eveniment regal, marcând cea mai impresionantă apariție cu tiară din acest an.

Cu ocazia vizitei de stat în Marea Britanie a președintelui german Frank-Walter Steinmeier, familia regală și invitații lor au celebrat printr-un fastuos banchet de stat la Castelul Windsor, pe 3 decembrie, potrivit People.

Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, s-a alăturat Prințului William, Regelui Charles, Reginei Camilla și altor membri ai familiei pentru această seară plină de strălucire, care a impus un cod vestimentar.

Prințesa Kate a purtat pentru prima dată Tiara Oriental Circlet a Reginei Victoria, asortată cu o rochie albastră sclipitoare semnată Jenny Packham.

Ea a accesorizat ținuta cu cercei ce au aparținut regretatei Regine Elisabeta. Piesa regală de pe cap marchează cea de-a cincea tiară diferită purtată vreodată de Kate — și, totodată, cea mai impunătoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













