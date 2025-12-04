Prințesa de Wales, în centrul atenției la banchetul de stat găzduit la Castelul Windsor. Ce tiară a purtat. FOTO

Stiri Mondene
04-12-2025 | 17:01
Prințesa de Wales
Getty

Prințesa de Wales a strălucit din nou la un eveniment regal, marcând cea mai impresionantă apariție cu tiară din acest an.

autor
Ioana Andreescu

Cu ocazia vizitei de stat în Marea Britanie a președintelui german Frank-Walter Steinmeier, familia regală și invitații lor au celebrat printr-un fastuos banchet de stat la Castelul Windsor, pe 3 decembrie, potrivit People.

Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, s-a alăturat Prințului William, Regelui Charles, Reginei Camilla și altor membri ai familiei pentru această seară plină de strălucire, care a impus un cod vestimentar.

Prințesa Kate a purtat pentru prima dată Tiara Oriental Circlet a Reginei Victoria, asortată cu o rochie albastră sclipitoare semnată Jenny Packham.

Ea a accesorizat ținuta cu cercei ce au aparținut regretatei Regine Elisabeta. Piesa regală de pe cap marchează cea de-a cincea tiară diferită purtată vreodată de Kate — și, totodată, cea mai impunătoare.

Citește și
Kate Middleton
Kate Middleton a impresionat la cea mai recentă apariție oficială. Detaliile care au atras atenția. GALERIE FOTO
Mihai Dedu, omul care dă deșteptarea României, recunoaște că la început n-a vrut să facă asta. „Nu prea am cochetat cu ideea”

Sursa: People

Etichete: Kate Middleton printesa de Wales, aparitie, castelul windsor,

Dată publicare: 04-12-2025 17:01

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
BBC a fost nevoit să-i prezinte scuze prinţesei Kate după mai multe erori petrecute în transmisiuni în direct
Stiri externe
BBC a fost nevoit să-i prezinte scuze prinţesei Kate după mai multe erori petrecute în transmisiuni în direct

BBC a fost nevoit să-i prezinte scuze prinţesei de Wales pentru că, în timpul comemorărilor din 11 noiembrie, a vorbit despre ea cu numele de fată, Kate Middleton, şi nu cu titlul actual.

Kate Middleton a impresionat la cea mai recentă apariție oficială. Detaliile care au atras atenția. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Kate Middleton a impresionat la cea mai recentă apariție oficială. Detaliile care au atras atenția. GALERIE FOTO

Prinţesa de Wales a scris un omagiu emoţionant în memoria celor eroilor căzuţi, conducând marți o ceremonie impresionantă de Ziua Armistiţiului.

Prințesa Kate, apariție elegantă alături de Prințul George la ceremonia dedicată Zilei Comemorării. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Prințesa Kate, apariție elegantă alături de Prințul George la ceremonia dedicată Zilei Comemorării. GALERIE FOTO

Kate Middleton a participat la o tradiție anuală dedicată Zilei Comemorării (Remembrance Day), alături de fiul ei cel mare, Prințul George.

Recomandări
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ
Stiri externe
Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi
Stiri actuale
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Decembrie 2025

01:49:13

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28