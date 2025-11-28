Prințesa de Wales a vizitat sediul unei organizații de caritate din Londra. Ce ținută a purtat. FOTO

Joi dimineață, Catherine a vizitat sediul organizației de caritate pentru sănătatea mintală a copiilor Anna Freud, aflat în apropiere de King's Cross, unde îndeplinește rolul de proprietară.

Vizita a avut ca temă principală „rolul vital al relațiilor și conexiunii în modelarea rezultatelor viitoare ale vieții bebelușilor, copiilor și tinerilor”, potrivit Daily Mail.

Momentul marchează și lansarea unui nou proiect al Centrului pentru Copilăria Timpurie al Fundației Regale – condus de prințesă – în colaborare cu Anna Freud, care își propune să perfecționeze competențele asistenților medicali comunitari în sprijinirea dezvoltării emoționale și sociale timpurii.

Viitoarea regină este proprietara organizației încă din 2016, aceasta fiind implicată în cercetări și programe de formare dedicate sănătății mintale a copiilor, tinerilor și familiilor.

În vârstă de 43 de ani, Catherine și-a început vizita întâlnindu-se cu familii care colaborează cu Anna Freud și Institutul Asistenților Medicali Comunitari pentru a contribui la conturarea noului program.

În timpul vizitei, Prințesa de Wales a atras atenția și prin eleganța sa caracteristică. Ea a purtat o rochie midi cu imprimeu dogtooth, într-o croială structurată care îi accentua silueta. Ținuta, completată de cercei cu detalii albastre și părul coafat în valuri lejere, a adăugat un plus de rafinament apariției sale.

