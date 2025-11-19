Primul discurs al Prințesei de Wales după diagnosticul de cancer și anunțarea remisiei. Accesoriile cu care a atras atenția

19-11-2025 | 17:33
Kate Middleton
Getty

Prințesa de Wales a susținut primul ei discurs public după doi ani, în cadrul Future Workforce Summit, desfășurat la Londra.

Ioana Andreescu

Apariția a marcat revenirea sa la îndatoririle obișnuite, după ce în martie 2024 a anunțat diagnosticul de cancer și, la începutul acestui an, remisia bolii, potrivit People.

În discursul ei, Prințesa de Wales s-a concentrat pe educația timpurie, un domeniu în care este implicată de mulți ani.

Ea a spus că primii ani din viața unui copil au un impact de durată asupra vieții de adult și a descris dragostea și relațiile stabile drept factori care contribuie la reziliență și bunăstare.

Prințesa Kate a adoptat un stil sobru

Prințesa Kate a adoptat un stil sobru, purtând un costum gri-deschis și o bluză albă cu volane, adăugând un plus de strălucire cu patru inele care au o semnificație specială.

Prințesa de Wales a purtat împreună verigheta sa din aur galez, un inel eternity cu pietre prețioase, celebrul ei inel de logodnă cu safir și diamante care i-a aparținut inițial Prințesei Diana și un alt inel eternity, integral din diamante, la evenimentul desfășurat la Londra.

Sursa: People

