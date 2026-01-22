Potrivit unui comunicat de presă, cu această ocazie, Organizația Salvați Copiii aduce în atenția celor prezenți nevoia reducerii mortalității infantile și a dotării maternităților cu echipamente medicale vitale, arătând cum fiecare contribuție poate salva vieți și poate face diferența pentru copii și mame aflate în situații critice.



”Prezența Organizației în cadrul evenimentului va fi una interactivă, dedicată dialogului și implicării publicului. „Wall of Hope” va oferi participanților ocazia de a lăsa mesaje scrise atât pentru copiii născuți prematur, cât și pentru ei înșiși, așa cum erau în copilărie. Inițiativa este completată de lansarea brățărilor personalizate Dirty Shirt x Salvați Copiii, fondurile obținute fiind direcționate integral către programele Organizației. Persoanele prezente la concert pot susține cauza fie prin donații singulare (atât în numerar, cât și cu cardul), fie prin redirecționarea a 3,5% din impozitului pe venit sau prin trimiterea unui SMS cu textul „SALVEZ” la 8844, pentru donații recurente”.



”Turneul Dirtylicious Decade Tour promite să fie o experiență completă - pentru că un concert Dirty Shirt nu se termină odată cu ultimul bis. La baza acestui demers aniversar se află albumul Dirtylicious, lansat în urmă cu 10 ani, materialul care a definit direcția artistică a trupei și a consolidat poziția Dirty Shirt pe scena rock/metal din România și din afara granițelor” - mai arată sursa citată.



Tot în cadrul acestui turneu, Dirty Shirt ”își reafirmă angajamentul față de susținerea noii generații de artiști din scena rock și metal din România, oferind formațiilor tinere oportunitatea de a cânta în deschiderea concertelor”.



Astfel, pe 30 ianuarie, publicul este invitat la Quantic să îi (re)descopere în deschidere pe Claro Que No și Revolter, două trupe care completează perfect energia și diversitatea acestui eveniment.



Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook a evenimentului.

