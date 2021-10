Trupa Revolver a lansat ”Revolter”, primul album: ”Furia noastră este îndreptată împotriva societății în care trăim”

Facebook.com

”Mișcarea pentru underground”. Rapax, Revolver sau Flaming Skies. Ce au în comun aceste nume? Reprezintă noul val al rock/metal-ului românesc, format din adolescenți care la 16-17 ani cântă o muzică ”supărată”, cu mesaje sociale.

Revolver este o formație din Sibiu, ai cărei membri nu au împlinit nici măcar 18 ani: Dragoș Rădulescu (15 ani, voce), Ștefan Marcu (15 ani, chitară, voce), David Neacșu (15 ani, chitară), Luca Barbu (15 ani, bass, keyboards, voce) și Haris Mureșan (17 ani, tobe).

Iar faptul că niciunul nu a împlinit nici măcar 18 ani este chiar o laudă la adresa lor. De ce? Pentru că acești ”tineri rebeli” (da, este un clișeu, dar în cazul lor chiar este adevărat) tocmai și-au lansat albumul de debut: un metal cu influențe din zona hardcore și alternative/nu-metal (și nu numai).

Albumul se numește ”Revolter”, iar materialul conține piese în general de atitudine, precum ”Sclav”, care, mie, personal, mi-a adus aminte de Ura De După Ușă, o formație care a scris istorie în underground-ul românesc, de care, însă, cei de la Revolver nu au auzit. Au doar 15 ani, totuși :)

”Rupe lanțul ce sufletu-ți leagă,

Nu fii sclav o viață întreagă!” - spune refrenul acestei piese.

Și nu este singura cu atitudine, după cum spuneam.

”Revolter”, care dă și numele albumului, este piesa mea favorită de pe acest album. Are riff-uri grele, vocea lovește în stil rap-metal, iar versurile te fac să te sari instant de pe fotoliu. O piesă perfectă pentru mosh-pit!

”M-am săturat sa mă uit față-spate unde merg

Iar cei din juru' meu nu mai înteleg

Că-n toate grupurile lipsește frăția

Pe toți îi domină orgoliul, dușmănia

N-am făcut nimic, asta-i ironia

Ce să fac? M-am născut în România

Amenințat, dezarmat mi-am pierdut bucuria

OM LA PAMÂNT! Sa-nceapă anarhia!

Asta-i pentru toti cei care s-au saturat de tot rahatu’,

Să fiu mereu cu ochii-n patru!!”

Per total, ”Revolter” este un album de debut bun, poate prea scurt, dar care promite multe pentru viitorul muzicienilor din Revolver.

Ce înseamnă ”Revolter”? Mi-au răspuns la această întrebare, dar și la altele, chiar membrii trupei.

Cristian Matei ”Mumu”: Salutare și felicitări, în primul rând, pentru lansarea albumului vostru de debut, ”Revolter”. Aș vrea să vorbim mai întâi despre asta, iar apoi puțin și despre voi. Ce înseamnă ”Revolter”? De unde numele ăsta ...

Haris Mureșan (tobe): ”De fapt, acest titlu ni s-a părut inițial o glumă. Ne gandeam la un nume de album și Stefi a zis în glumă: ”Cum ar fi dacă am numi albumul Revolter?” și toți am început să râdem. Dar a mai trecut ceva timp și când a trebuit să decidem titlul albumului, Ștefi a propus din nou numele acesta, dar acum la modul serios, și parcă după ce am terminat de compus toate piesele de album nu mai suna așa de stupid, ci chiar transmitea ceea ce am vrut noi să transmitem”.

Cristian Matei ”Mumu”: Sunt 7 piese pe acest album, pentru că prima este un ”Intro”, iar din aceste 7, doar una este mai lentă, mai liniștită, să zic așa. ”Tu”. Deși, să nu mă înțeleagă greșit cei care nu au ascultat-o, nu este chiar o baladă obișnuită, din cauza growl-ului. În rest, celelalte piese sunt ...de atitudine: ”Sclav”, ”Adu-ți aminte”, ”Cu sunet înarmați”, ”Revolter”. De unde provine furia asta a voastră? Ce vreți să transmiteți prin acest album de debut?

Haris Mureșan (tobe): ”Furia noastră este îndreptată împotriva societății în care trăim. Împotriva celor care spun că dacă vrem să avem succes trebuie să cântăm altceva, ceva mai comercial sau că în România nu o să putem niciodată să trăim din muzică dacă vrem să cântăm metal. Muzica noastră este puterea noastră. Prin muzică ne exprimăm și le spunem celorlalți că vrem să fim liberi să facem ce ne place, fără opreliști, fără constrângeri”.

Cristian Matei ”Mumu”: Vă considerați o trupă de protest? Ce reprezintă REVOLVER pentru voi?

Ștefan Marcu (chitară, voce): ”Pentru noi, Revolver reprezinta o formă de exprimare a unor sentimente și gânduri care nu se pot exprima decât prin muzică. Nu suntem neapărat o trupă de protest, deși sunt multe lucruri în societatea modernă care nu ne plac. Dacă vom protesta vreodată, o vom face cântând și punându-ne sufletul la bătaie”.

Cristian Matei ”Mumu”: Ați ascultat vreodată Ura de După Ușă? Stilul vostru aduce puțin cu piesele hardcore ale regretatului Ioan Costache, nu doar muzical vorbind, ci și ca mesaje. Ce părere aveți de această asociere pe care unii ar putea să o facă între Revolver și Ura De După Ușă?

Haris Mureșan (tobe): ”Nu am ascultat Ura de După Ușă, dar o vom asculta, pentru că ne-ați făcut curioși”.

Cristian Matei ”Mumu”: Dați-ne câteva detalii despre munca pe care ați depus-o pentru lansarea albumului ”Revolter”: cine a compus muzica, versurile… cât timp a durat să-l finalizați...și așa mai departe.

Ștefan Marcu (chitară, voce): ”La album am lucrat doi ani, plini de concerte și de idei noi. Totul a fost compus de noi, dar la început am avut nevoie de ajutorul prietenilor noștri de la Lee Music. A fost prima oară cand a trebuit sa muncim cu adevărat, dar am făcut-o cu plăcere și o vom face din nou”.

Cristian Matei ”Mumu”: Ce a fost cel mai greu pentru voi, legat de acest album?

Haris Mureșan (tobe): ”Cea mai grea parte a fost înregistrarea în studio, pentru că a fost o muncă foarte intensă”.

Cristian Matei ”Mumu”: Sunteți foarte tineri. Cel mai mare dintre voi are 16 ani. Cum ați ajuns să cântați la vârsta voastră rock/metal? Ba mai mult, ați și înregistrat un album .. Probabil părinții voștri sunt muzicieni ..

David Neacșu (chitară): ”Fiind relativ tineri, ne mai întreabă lumea dacă părinții noștri sunt muzicieni. Ai mei nu sunt, dar sunt cunoscători de muzică. Unii dintre colegii mei de trupă au însă părinți care cântă la cel puțin un instrument”.

Cristian Matei ”Mumu”: Cum s-a format trupa Revolver? Cine a avut ideea? Probabil că erați prin clasa a 8-a când ați început să vă strângeți în sala de repetiții ..

Haris Mureșan (tobe): ”Eram chiar mai mici… În 2016, când am urcat prima dată cu trupa Revolver pe o scenă eu aveam 11 ani și sunt cel mai mare dintre toți. Ceilalți aveau 9 și 10 ani. Hotărârea de a face o trupă am luat-o cu Ștefi și cu Luca. Obișnuiam să mergem cu părinții la o cabană, unde de multe ori se cânta muzică rock și am început și noi să cântăm niște cover-uri. Am văzut că ne descurcăm destul de bine, dar aveam nevoie de un vocal, așa că l-am luat pe Dragoș la voce. David a venit ultimul în trupă”.

Cristian Matei ”Mumu”: Sunt curios ce trupe ascultați la căști, voi, în general…

David Neacșu (chitară): ”Eu ascult mai mult thrash metal, dar ascultăm și Periphery, și Dream Theater, și Avenged Sevenfold… Ascultăm cam toate genurile de muzică. Ascultăm și mult hardcore. Eu ascult foarte mult Rage Against the Machine.”

Cristian Matei ”Mumu”: Acum, că v-ați lansat albumul de debut, ce vreți să faceți în continuare? Din punct de vedere muzical, legat de Revolver.

David Neacșu (chitară): ”Lucrăm deja la piese noi. Una este aproape gata. Vrem să scoatem cât de curând al doilea album, probabil în 2 ani.”

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat. Succes cu promovarea lui ”Revolter”.

