Oscarurile se mută pe Youtube, după 50 de ani de transmisii constante pe o singură rețea de televiziune

Cea mai importantă noapte de la Hollywood va fi transmisă în streaming. Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat miercuri că YouTube va deține drepturile globale pentru Oscaruri, din 2029 până în 2033.

Deși asta înseamnă că, începând din 2029, ceremonia nu va mai fi difuzată pe ABC, punând capăt a 50 de ani de transmisiuni consecutive pe rețeaua de televiziune, Oscarurile vor continua să fie disponibile gratuit în întreaga lume – doar pe YouTube și YouTube TV. Ca parte a parteneriatului, sunt incluse și transmisiunile de pe covorul roșu și alte conținuturi din culisele ceremoniei de decernare a premiilor, arată Business Insider.

Vestea vine într-un moment în care platforme de streaming concurează din ce în ce mai mult pentru a găzdui evenimente live pe platformele lor. Din punct de vedere istoric, Oscarurile sunt una dintre cele mai urmărite seri de televiziune, iar în anii fără alegeri prezidențiale, este adesea singurul eveniment non-sportiv care se clasează în topul celor mai urmărite 100 de emisiuni televizate ale anului.

„Premiile Oscar reprezintă una dintre instituțiile noastre culturale esențiale, care onorează excelența în story și artă. Parteneriatul cu Academia pentru a aduce această sărbătoare a artei și divertismentului telespectatorilor din întreaga lume va inspira o nouă generație de artiști și iubitori de film, rămânând în același timp fidelă moștenirii legendare a premiilor Oscar”, a declarat Neal Mohan, CEO YouTube, într-un comunicat.

Disney și ABC vor continua să dețină drepturile asupra premiilor Oscar până în 2028, inclusiv asupra celei de-a 100-a ediții a premiilor Academiei.

În afara premiilor Oscar, inițiativa Google Arts & Culture va oferi acces digital la anumite expoziții și programe ale Muzeului Academiei, a declarat Academia într-un comunicat.

Youtube, loc fruntaș pe streaming

Acordul a fost încheiat într-un moment în care YouTube a evoluat dincolo de un loc în care oamenii postează și vizionează clipuri scurte și videoclipuri pe dispozitive mobile și desktop, devenind o prezență constantă în viața de zi cu zi. Indicele lunar Nielsen Gauge arată că YouTube ocupă primul loc în ceea ce privește cota de audiență TV în rândul companiilor media de luni de zile, cu o cotă de 12,9% în octombrie, înaintea Disney (11,4%) și NBCUniversal (8,6%).

Natura conținutului vizionat de oameni s-a schimbat, de asemenea. Compania de analiză a datelor de streaming Digital i a constatat că videoclipurile cu o durată de 30 de minute sau mai mult au reprezentat 73% din totalul vizionărilor pe YouTube în SUA în octombrie 2024, în creștere cu 8% față de anul precedent. YouTube a încurajat această schimbare, lansând noi instrumente pentru creatori, pentru a-i stimula să realizeze seriale care seamănă cu ceea ce considerați a fi televiziunea tradițională.

