Jennifer Connelly a împlinit 55 de ani. Cariera unei actrițe premiate cu Oscar. GALERIE FOTO

Jennifer Connelly a împlinit 55 de ani, fiind una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, laureată cu Oscar și BAFTA pentru rolul din „A Beautiful Mind”.

Interpretarea actriţei Jennifer Connelly din „A Beautiful Mind” (2001) a fost apreciată ca fiind tandră şi emoţionantă, fiind recompensată în 2002 atât cu premiul BAFTA, cât şi cu premiul Oscar. Rolul Aliciei Nash, soţia matematicianului cu probleme John Nash, considerată cea care dă tonul în viaţa chinuită a geniului, rămâne unul dintre cele mai reprezentative pentru palmaresul său.

Copilăria și originile familiei

Jennifer Lynn Connelly s-a născut pe 12 decembrie 1970 în Catskill Mountains, New York. Tatăl ei avea origini irlandeze şi norvegiene, iar mama ei provenea dintr-o familie de imigranţi evrei. Jennifer a crescut în Brooklyn Heights, chiar în apropierea podului Brooklyn, aminteşte IMDb.

Debutul în modeling și primii pași în actorie

Şi-a început cariera ca model pentru copii. Şi-a făcut debutul în actorie şi în televiziune într-un episod din serialul britanic „Tales of the Unexpected” (1979–1988), în 1982. Rolul revelator al lui Connelly a reprezentat şi debutul ei în film şi doar al doilea rol în actorie. Regizorul Sergio Leone a decis să o distribuie în filmul „Once Upon a Time in America” (1984), datorită asemănării sale cu personajul la vârstă adultă Deborah Gelly, interpretată de Elizabeth McGovern.

Filme-cult și consacrarea anilor ’80

În anul următor, a apărut în rolul principal într-un alt film de autor italian, „Phenomena” (1985), regizat de Dario Argento. Printre rolurile sale emblematice s-a numărat şi cel din „Labyrinth” (1986), unde a jucat alături de David Bowie, aminteşte Rotten Tomatoes.

Studii universitare și revenirea pe marele ecran

În 1988 şi 1989, Connelly a urmat cursurile Universităţii Yale, unde a studiat limba engleză. S-a transferat la Universitatea Stanford pentru a studia actoria în 1990, dar a renunţat la sfârşitul anului pentru a se concentra pe cariera artistică.

Au urmat apariţii în comedia romantică „Career Opportunities” (1991) şi în filmul cu supereroi „The Rocketeer” (1991). A primit aprecieri pentru interpretările din „Dark City” (1998) şi „Requiem for a Dream” (2000), regizat de Darren Aronofsky, arată The Movie Database.

Oscarul și apogeul carierei

Rolul din „A Beautiful Mind” (2001), regizat de Ron Howard, i-a adus cel mai mare succes. A câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar la Premiile Academiei din 2002.

Roluri importante și proiecte recente

În anii 2000, alte roluri notabile au fost în „Blood Diamond” (2006) şi „He’s Just Not That Into You” (2009). A colaborat din nou cu Aronofsky şi Russell Crowe în „Noah” (2014) şi a jucat în debutul regizoral al soţului ei, „Shelter”.

A mai apărut alături de Ewan McGregor în „American Pastoral” (2016) şi şi-a oferit vocea personajului Karen în „Spider-Man: Homecoming” (2017). În ultimii ani, a avut roluri în producţii de mare anvergură precum „Snowpiercer” (2020–2024), „Alita: Battle Angel” (2019) şi „Top Gun: Maverick” (2022).

Implicare civică și viața personală

În 2005, Jennifer Connelly a fost numită ambasador Amnesty International pentru educaţie şi drepturile omului. A fost imaginea brandurilor Balenciaga, Louis Vuitton, Revlon, iar în 2012 a devenit prima imagine globală a companiei Shiseido. Reviste precum Time, Vanity Fair şi Esquire, precum şi Los Angeles Times, au inclus-o pe listele celor mai frumoase femei din lume.

Din 2003, este căsătorită cu actorul Paul Bettany şi au împreună doi copii, Stellan şi Agnes. Actriţa mai are un fiu, Kai Dugan (născut în 1997), dintr-o relaţie anterioară.

