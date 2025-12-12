Jennifer Connelly a împlinit 55 de ani. Cariera unei actrițe premiate cu Oscar. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
12-12-2025 | 08:40
Jennifer Connelly
Profimedia

Jennifer Connelly a împlinit 55 de ani, fiind una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, laureată cu Oscar și BAFTA pentru rolul din „A Beautiful Mind”.

autor
Ioana Andreescu

Interpretarea actriţei Jennifer Connelly din „A Beautiful Mind” (2001) a fost apreciată ca fiind tandră şi emoţionantă, fiind recompensată în 2002 atât cu premiul BAFTA, cât şi cu premiul Oscar. Rolul Aliciei Nash, soţia matematicianului cu probleme John Nash, considerată cea care dă tonul în viaţa chinuită a geniului, rămâne unul dintre cele mai reprezentative pentru palmaresul său.

Copilăria și originile familiei

Jennifer Lynn Connelly s-a născut pe 12 decembrie 1970 în Catskill Mountains, New York. Tatăl ei avea origini irlandeze şi norvegiene, iar mama ei provenea dintr-o familie de imigranţi evrei. Jennifer a crescut în Brooklyn Heights, chiar în apropierea podului Brooklyn, aminteşte IMDb.

Debutul în modeling și primii pași în actorie

Şi-a început cariera ca model pentru copii. Şi-a făcut debutul în actorie şi în televiziune într-un episod din serialul britanic „Tales of the Unexpected” (1979–1988), în 1982. Rolul revelator al lui Connelly a reprezentat şi debutul ei în film şi doar al doilea rol în actorie. Regizorul Sergio Leone a decis să o distribuie în filmul „Once Upon a Time in America” (1984), datorită asemănării sale cu personajul la vârstă adultă Deborah Gelly, interpretată de Elizabeth McGovern.

Filme-cult și consacrarea anilor ’80

În anul următor, a apărut în rolul principal într-un alt film de autor italian, „Phenomena” (1985), regizat de Dario Argento. Printre rolurile sale emblematice s-a numărat şi cel din „Labyrinth” (1986), unde a jucat alături de David Bowie, aminteşte Rotten Tomatoes.

Citește și
neti sandu
Neti Sandu, aniversare specială. 67 de ani de viață și peste 30 dedicați astrologiei, la PRO TV

Studii universitare și revenirea pe marele ecran

În 1988 şi 1989, Connelly a urmat cursurile Universităţii Yale, unde a studiat limba engleză. S-a transferat la Universitatea Stanford pentru a studia actoria în 1990, dar a renunţat la sfârşitul anului pentru a se concentra pe cariera artistică.

Au urmat apariţii în comedia romantică „Career Opportunities” (1991) şi în filmul cu supereroi „The Rocketeer” (1991). A primit aprecieri pentru interpretările din „Dark City” (1998) şi „Requiem for a Dream” (2000), regizat de Darren Aronofsky, arată The Movie Database.

Oscarul și apogeul carierei

Rolul din „A Beautiful Mind” (2001), regizat de Ron Howard, i-a adus cel mai mare succes. A câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar la Premiile Academiei din 2002.

Roluri importante și proiecte recente

În anii 2000, alte roluri notabile au fost în „Blood Diamond” (2006) şi „He’s Just Not That Into You” (2009). A colaborat din nou cu Aronofsky şi Russell Crowe în „Noah” (2014) şi a jucat în debutul regizoral al soţului ei, „Shelter”.

A mai apărut alături de Ewan McGregor în „American Pastoral” (2016) şi şi-a oferit vocea personajului Karen în „Spider-Man: Homecoming” (2017). În ultimii ani, a avut roluri în producţii de mare anvergură precum „Snowpiercer” (2020–2024), „Alita: Battle Angel” (2019) şi „Top Gun: Maverick” (2022).

Implicare civică și viața personală

În 2005, Jennifer Connelly a fost numită ambasador Amnesty International pentru educaţie şi drepturile omului. A fost imaginea brandurilor Balenciaga, Louis Vuitton, Revlon, iar în 2012 a devenit prima imagine globală a companiei Shiseido. Reviste precum Time, Vanity Fair şi Esquire, precum şi Los Angeles Times, au inclus-o pe listele celor mai frumoase femei din lume.

Din 2003, este căsătorită cu actorul Paul Bettany şi au împreună doi copii, Stellan şi Agnes. Actriţa mai are un fiu, Kai Dugan (născut în 1997), dintr-o relaţie anterioară.

Perioada de acum seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial. “O prăbușire a fundamentelor politice"

Sursa: Agerpres

Etichete: actrita, aniversare, oscar,

Dată publicare: 12-12-2025 08:40

Articol recomandat de sport.ro
Feyenoord, desființată de olandezi după remontada celor de la FCSB: ”Ce rușine!”
Feyenoord, desființată de olandezi după remontada celor de la FCSB: ”Ce rușine!”
Citește și...
Regele Charles și regina Camilla au ales portretul aniversar pentru felicitarea de Crăciun. Ținutele alese de cuplul regal
Stiri Mondene
Regele Charles și regina Camilla au ales portretul aniversar pentru felicitarea de Crăciun. Ținutele alese de cuplul regal

Regele Charles și regina Camilla au selectat portretul realizat la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei lor pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.

Neti Sandu, aniversare specială. 67 de ani de viață și peste 30 dedicați astrologiei, la PRO TV
Stiri Mondene
Neti Sandu, aniversare specială. 67 de ani de viață și peste 30 dedicați astrologiei, la PRO TV

Neti Sandu, una dintre cele mai longevive și îndrăgite prezențe de pe micile ecrane, împlinește astăzi frumoasa vârstă de 67 de ani.

Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau, oficial un cuplu. Prima apariție publică la aniversarea artistei. VIDEO
Stiri Mondene
Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau, oficial un cuplu. Prima apariție publică la aniversarea artistei. VIDEO

Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au oficializat relația sâmbătă seara, în timpul unei ieșiri romantice la Paris, unde au sărbătorit cea de-a 41-a aniversare a artistei.

Recomandări
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

România ar putea ajunge, în viitorul apropiat, sub conducerea unui lider cu tendințe autoritare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla “de pe o zi pe alta”.

Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”
Stiri actuale
Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase.

Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret
Stiri Politice
Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret

Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scandal uriaș izbucnit în interiorul partidului condus de Anamaria Gavrilă.

Top citite
1 Dominic Fritz
Inquam Photos / Virgil Simonescu
Stiri Politice
Dominic Fritz cere demiterea lui Marius Voineag și rescrierea Legilor Justiției după dezvăluirile Recorder
2 turnul sfatului
Shutterstock
Stiri actuale
Turnul Sfatului, o emblemă a Sibiului istoric şi turistic, va fi reabilitat în următoarele 24 de luni
3 accident sua
Hopkinton Police Department
Stiri externe
O femeie din SUA care a fost arestată de 100 de ori a lovit mortal cu mașina un artist nominalizat la Grammy. FOTO
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Decembrie 2025

47:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28