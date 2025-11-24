Un nou premiu va fi decernat la Gala Oscar din martie 2026. Numărul total de statuete va ajunge la 24

În 2026, Gala Oscar va decerna pentru prima dată un premiu pentru Cea mai bună distribuţie, numărul total de statuete ajungând la 24.

Consiliul de administraţie al Academiei a anunţat adăugarea noului premiu anul trecut, deşi nu s-a confirmat dacă acesta va face parte din transmisia oficială.

Fără a lua în calcul „Oscarul pentru film popular”, care nu a mai fost acordat, adăugarea premiului pentru distribuţie reprezintă o premieră după înfiinţarea premiului pentru Cel mai bun film de animaţie în 2001.

Premiu pentru cascadori din 2028

La începutul acestui an, organizaţia a dezvăluit şi planurile de a adăuga un premiu pentru cascadori, începând cu cea de-a 100-a ediţie a Oscarurilor, în 2028.

Membrii departamentului de casting vor ajuta la reducerea numărului de filme la 10 finaliste, un proces utilizat şi în cazul altor categorii, printre care documentare, filme internaţionale, machiaj şi coafură, coloană sonoră, cântec, sunet, efecte vizuale şi cele trei categorii de scurtmetraje. Lista finaliştilor va fi anunţată în 16 decembrie, iar nominalizările finale vor fi dezvăluite în 22 ianuarie.

Conan O'Brien a acceptat deja să prezinte cea de-a 98-a ceremonie, care va fi transmisă în direct pe ABC în 15 martie, la ora 19:00 ET.

