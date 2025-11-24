Un nou premiu va fi decernat la Gala Oscar din martie 2026. Numărul total de statuete va ajunge la 24

Stiri Diverse
24-11-2025 | 09:24
Castigatori premii oscar
Getty

În 2026, Gala Oscar va decerna pentru prima dată un premiu pentru Cea mai bună distribuţie, numărul total de statuete ajungând la 24.

autor
Aura Trif

Consiliul de administraţie al Academiei a anunţat adăugarea noului premiu anul trecut, deşi nu s-a confirmat dacă acesta va face parte din transmisia oficială.

Fără a lua în calcul „Oscarul pentru film popular”, care nu a mai fost acordat, adăugarea premiului pentru distribuţie reprezintă o premieră după înfiinţarea premiului pentru Cel mai bun film de animaţie în 2001.

Premiu pentru cascadori din 2028

La începutul acestui an, organizaţia a dezvăluit şi planurile de a adăuga un premiu pentru cascadori, începând cu cea de-a 100-a ediţie a Oscarurilor, în 2028.

Membrii departamentului de casting vor ajuta la reducerea numărului de filme la 10 finaliste, un proces utilizat şi în cazul altor categorii, printre care documentare, filme internaţionale, machiaj şi coafură, coloană sonoră, cântec, sunet, efecte vizuale şi cele trei categorii de scurtmetraje. Lista finaliştilor va fi anunţată în 16 decembrie, iar nominalizările finale vor fi dezvăluite în 22 ianuarie.

Citește și
Virgil Andriescu
S-a stins Virgil Andriescu, actor emblematic al Teatrului de Stat Constanța, cu peste 30 de ani de carieră

Conan O'Brien a acceptat deja să prezinte cea de-a 98-a ceremonie, care va fi transmisă în direct pe ABC în 15 martie, la ora 19:00 ET.

iLikeIT. Transfer foto între iOS și Android fără WhatsApp. Cum funcționează

Sursa: News.ro

Etichete: film, actori, premiu, distributie, oscar,

Dată publicare: 24-11-2025 09:24

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Actorul Spencer Lofranco, cunoscut pentru rolurile din „Gotti” și „Jamesy Boy”, a murit la doar 33 de ani
Stiri Mondene
Actorul Spencer Lofranco, cunoscut pentru rolurile din „Gotti” și „Jamesy Boy”, a murit la doar 33 de ani

Spencer Lofranco, actor cunoscut mai ales pentru rolul său alături de John Travolta în filmul Gotti din 2018, a murit la vârsta de 33 de ani.

S-a stins Virgil Andriescu, actor emblematic al Teatrului de Stat Constanța, cu peste 30 de ani de carieră
Stiri actuale
S-a stins Virgil Andriescu, actor emblematic al Teatrului de Stat Constanța, cu peste 30 de ani de carieră

Actorul Virgil Andriescu, care a jucat peste 30 de ani pe scena Teatrului de Stat din Constanţa, dar şi în numeroase filme, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, conform unui anunţ postat pe pagina de Facebook a instituţiei de cultură.

Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Robert De Niro la Vatican. „Familia mea are origini italiene
Stiri externe
Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Robert De Niro la Vatican. „Familia mea are origini italiene"

Papa Leon al XIV-lea l-a primit vineri la Vatican pe legendarul actor de la Hollywood Robert De Niro, informează ANSA.

Recomandări
Alertă în nordul Dobrogei: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței
Stiri externe
Alertă în nordul Dobrogei: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței

Federația Rusă a reluat atacurile aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în proximitatea graniței cu România, declanșând o reacție rapidă a forțelor NATO și a Armatei Române.

SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva
Stiri externe
SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva

SUA și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat” pentru încheierea războiului cu Rusia, revizuit față de proiectul inițial al administrației Trump, considerat prea favorabil Moscovei.

 

Distrigaz a oprit alimentarea cu gaz pentru aproape 130 de clienți din București, în urma unui incident la instalație
Stiri actuale
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaz pentru aproape 130 de clienți din București, în urma unui incident la instalație

Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 din București au rămas fără gaze după un incident la instalaţia care alimentează imobilul, anunţă Distrigaz Sud.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 24 Noiembrie 2025

15:33

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Noiembrie 2025

29:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:41

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28