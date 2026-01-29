Oprah a împlinit 72 de ani. Este una dintre cele mai influente personalități din showbiz-ul internațional | GALERIE FOTO

Oprah Winfrey a transformat talk-show-ul său de succes, care a rulat timp de 25 de ani până în 2011, într-un imperiu media și de afaceri.

Reinvestite, profiturile din emisiunea sa, plus profiturile din filme precum The Color Purple, Beloved și Selma (coproduse de Harpo Productions) se ridică la o sumă estimată de peste 2,5 miliarde de dolari, scrie Forbes.

În 2011, Winfrey a lansat canalul de cablu OWN. În 2020, ea a vândut cea mai mare parte a participației sale în rețea către proprietarul Warner Bros. Discovery, în schimbul unor acțiuni în companie.

Portofoliul său imobiliar extins include case în California și peste o duzină de proprietăți, inclusiv 2.100 de acri de teren în Hawaii.

