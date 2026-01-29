Oprah a împlinit 72 de ani. Este una dintre cele mai influente personalități din showbiz-ul internațional | GALERIE FOTO

Stiri Mondene
Oprah winfrey 9

Oprah Winfrey a împlinit 72 de ani, astăzi, pe 29 ianuarie 2026, marcând încă un an de realizări pentru una dintre cele mai influente femei din mass-media contemporană.

autor
Sabrina Saghin

Născută pe 29 ianuarie 1954 în Kosciusko, Mississippi, Oprah a devenit o personalitate emblematică a televiziunii și o putere în industria divertismentului.

Oprah Winfrey a transformat talk-show-ul său de succes, care a rulat timp de 25 de ani până în 2011, într-un imperiu media și de afaceri.

Oprah winfrey 4
×

Getty

Pro TV

Getty

Shutterstock

Getty

Profimedia

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Profimedia

Getty

Getty

Profimedia

Getty

Shutterstock

Getty

Getty

Getty

Getty

Reinvestite, profiturile din emisiunea sa, plus profiturile din filme precum The Color Purple, Beloved și Selma (coproduse de Harpo Productions) se ridică la o sumă estimată de peste 2,5 miliarde de dolari, scrie Forbes.

În 2011, Winfrey a lansat canalul de cablu OWN. În 2020, ea a vândut cea mai mare parte a participației sale în rețea către proprietarul Warner Bros. Discovery, în schimbul unor acțiuni în companie.

Portofoliul său imobiliar extins include case în California și peste o duzină de proprietăți, inclusiv 2.100 de acri de teren în Hawaii.

Sursa: Forbes

Etichete: Oprah Winfrey,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Mărturia dramatică a unui supraviețuitor al accidentului în care șapte fani PAOK au murit
Mărturia dramatică a unui supraviețuitor al accidentului în care șapte fani PAOK au murit
Citește și...
Oprah Winfrey a împlinit 72 de ani. Interviuri memorabile din cariera ei. Cum arăta vedeta de televiziune în tinerețe | FOTO
Stiri Mondene
Oprah Winfrey a împlinit 72 de ani. Interviuri memorabile din cariera ei. Cum arăta vedeta de televiziune în tinerețe | FOTO

Oprah Winfrey, una dintre cele mai influente și admirate personalități ale lumii, a împlinit astăzi venerabila vârstă de 72 de ani. De-a lungul deceniilor a devenit un simbol al puterii feminine, inspirând milioane de oameni cu povestea sa. 

Oprah Winfrey și-a deschis drumul privat din Maui pentru a-i ajuta pe localnici să evacueze zona, după cutremurul de 8,8
Stiri externe
Oprah Winfrey și-a deschis drumul privat din Maui pentru a-i ajuta pe localnici să evacueze zona, după cutremurul de 8,8

Oprah Winfrey și-a deschis drumul privat din Maui, Hawaii, pentru a facilita evacuarea locuitorilor după o alertă de tsunami generată de un cutremur puternic în largul coastei Rusiei, au anunțat autoritățile, potrivit PEOPLE.

Oprah Winfrey a slăbit aproape 50 de kilograme. Vedeta a recunoscut că a luat pastile pentru pierderea în greutate. FOTO
Stiri Mondene
Oprah Winfrey a slăbit aproape 50 de kilograme. Vedeta a recunoscut că a luat pastile pentru pierderea în greutate. FOTO

Oprah Winfrey a fost surprinsă de paparazzi în timp ce ieșea de la o sală de sport din Santa Barbara, miercuri. Vedeta în vârstă de 71 de ani a slăbit aproape 50 de kilograme, potrivit Daily Mail.

 

Recomandări
Surse: Gimnastei Ana Maria Bărbosu i-a fost retrasă medalia olimpică pe care a câștigat-o la Paris în 2024
Stiri Sport
Surse: Gimnastei Ana Maria Bărbosu i-a fost retrasă medalia olimpică pe care a câștigat-o la Paris în 2024

În vârstă de 18 ani, gimnasta Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia de bronz cucerită la sol la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, anunță surse pentru Știrile PRO TV

Când revine gerul în România. Meteorologii anunță temperaturi minime de până la -14 grade
Vremea
Când revine gerul în România. Meteorologii anunță temperaturi minime de până la -14 grade

Meteorologii anunţă precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi intensificări ale vântului, până duminică seară. 

Momentul în care a pus mâna pe bani avocata membră PNL, prinsă cu 60.000 de euro șpagă | FOTO
Știri Actuale
Momentul în care a pus mâna pe bani avocata membră PNL, prinsă cu 60.000 de euro șpagă | FOTO

Avocata Adriana Georgescu a fost prinsă în flagrant cu o șpagă de 60.000 de euro, iar momentul a fost filmat cu echipament operativ, pentru a constitui probă la dosar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Ianuarie 2026

45:24

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 28 Ianuarie 2026

01:30:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Ianuarie 2026

01:45:02

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

„Nicăieri nu scrie.” John McEnroe dezvăluie pentru Sport.ro ce ar fi făcut în locul Soranei Cîrstea, în conflictul cu Naomi Osaka

Sport

O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League