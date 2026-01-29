Oprah Winfrey a împlinit 72 de ani. Interviuri memorabile din cariera ei. Cum arăta vedeta de televiziune în tinerețe | FOTO

Oprah Winfrey, una dintre cele mai influente și admirate personalități ale lumii, a împlinit astăzi venerabila vârstă de 72 de ani. De-a lungul deceniilor a devenit un simbol al puterii feminine, inspirând milioane de oameni cu povestea sa.

Oprah Winfrey este o personalitate iconică din Statele Unite, cunoscută ca prezentatoare TV, actriță, producătoare, filantroapă și una dintre cele mai influente femei din lume. Născută pe 29 ianuarie 1954, ea împlinește astăzi 72 de ani.

Cea mai cunoscută realizare a sa este The Oprah Winfrey Show, talk-show-ul care a fost difuzat timp de 25 de ani, devenind unul dintre cele mai urmărite și apreciate programe de televiziune din istorie. Oprah este recunoscută pentru abilitatea sa de a aborda subiecte emoționale și de a crea o legătură profundă cu publicul său, influențând milioane de oameni din întreaga lume.

De-a lungul vieții, Oprah a depășit obstacole semnificative, provenind dintr-o copilărie dificilă marcată de sărăcie și abuz. Prin muncă asiduă și determinare a devenit prima femeie de culoare miliardară și un simbol al succesului și al depășirii limitelor.

Pe lângă realizările din televiziune, Oprah este cunoscută pentru implicarea sa în proiecte filantropice, sprijinirea educației și promovarea drepturilor omului. Ea a fondat Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls în Africa de Sud și a donat sute de milioane de dolari pentru diverse cauze umanitare.

De asemenea, Oprah este o autoare de succes, o figură marcantă în industria divertismentului și o voce importantă în discursurile legate de dezvoltare personală și motivație.

Interviuri memorabile realizate de Oprah Winfrey

Oprah Winfrey a realizat, în cele cinci decenii de carieră, peste 37.000 de interviuri. Printre cei care i s-au alăturat pe canapeaua emisiunii The Oprah Winfrey Show s-au numărat unele dintre cele mai mari vedete ale lumii.

1993 – Michael Jackson

În 1993, Winfrey a fost invitată personal la ferma Neverland Ranch a lui Michael Jackson pentru un interviu cu celebrul star. Interviul a devenit cel mai vizionat din istoria televiziunii. Regele muzicii pop a discutat despre orice, de la relația cu tatăl, până la afecțiunea pielii sale





1996 - Sarah Ferguson, ducesa de York

Fosta soție a prințului Andrew, Sarah Ferguson, ducesa de York, a fost intervievată de Oprah în mai multe rânduri. Totuși, cea mai notabilă a fost apariția sa din 1996 în emisiunea The Oprah Winfrey Show - anul divorțului său - în care a vorbit despre destrămarea căsniciei sale și în care a criticat presa britanică.





2005 – Tom Cruise

În 2005, Tom Cruise a oferit unul dintre cele mai mediatizate momente din istoria emisiunii The Oprah Winfrey Show, când a sărit pe canapea pentru a-și declara dragostea pentru iubita de atunci, Katie Holmes. Interviul hiperactiv și haotic al lui Cruise - care era, fără îndoială, una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood la acea vreme - a fost unul dintre primele videoclipuri care au devenit cu adevărat virale pe YouTube.





2009 - Whitney Houston

În 2009, Oprah a stat de vorbă cu Whitney Houston pentru ceea ce a devenit unul dintre cele mai șocante interviuri ale sale. Cântăreața a fost sinceră în legătură cu destrămarea căsătoriei sale de 14 ani cu Bobby Brown, discutând despre presupusa infidelitate, precum și despre abuzul emoțional și fizic. De asemenea, ea a vorbit și despre luptele cu dependențele ei.

2011 - Barack Obama și Michelle Obama

Președintele american de atunci, Barack Obama, și prima doamnă, Michelle Obama, au stat de vorbă cu Oprah în 2011, devenind astfel primul președinte în exercițiu care a apărut în emisiune. Pentru interviu, trioul a făcut o excursie în orașul natal al soților Obama, Chicago. Președintele Obama s-a destăinuit și a vorbit despre dragostea pe care o are pentru soția și copiii săi, iar Oprah a recunoscut că a fost una dintre puținele ocazii în care a avut emoții la un interviu.





2012 – Rihanna

Pentru emisiunea "Oprah's Next Chapter" din 2012, Rihanna a făcut cu Oprah un tur al cartierului în care a copilărit în Barbados, înainte de a se așeza la o discuție lungă în care a vorbit despre violența pe care a suferit-o din partea fostului ei iubit, starul R'n'B Chris Brown.





2021 – prințul Harry și Meghan Markle

Interviul făcut de Oprah a avut loc la un an după ce prințul Harry și Meghan și-au anunțat decizia de a se retrage din funcția de membri activi ai familiei regale britanice. în ianuarie 2020. Interviul a stârnit multe controverse pentru că a inclus discuții despre luptele de sănătate mintală, inclusiv gândurile suicidare ale lui Meghan. Mai mult, Meghan a criticat monarhia britanică ca instituție, în timp ce amândoi au declarat că unul sau mai multe comentarii i-au fost făcute în privat lui Harry de către o persoană neidentificată din cadrul familiei regale în legătură cu culoarea pielii fiului lor nenăscut la acea vreme, Prințul Archie. De asemenea, s-a discutat despre un titlu regal pentru Archie, despre securitatea personală a cuplului și despre înstrăinarea lui Harry de tatăl său, Charles, și de fratele său, William.





Oprah Winfrey, prima femeie de culoare miliardară din lume

Oprah Winfrey este un nume care a redefinit succesul, influența și puterea feminină în mass-media globală. Recunoscută drept prima femeie de culoare miliardară din lume, Oprah reprezinde un simbol al perseverenței și al transformării.

Născută în 1954, într-o familie modestă din Mississippi, Oprah Winfrey a avut o copilărie dificilă, marcată de sărăcie și abuzuri. Cu toate acestea, inteligența, ambiția și talentul ei pentru comunicare au propulsat-o rapid în lumea televiziunii.

În 2003, revista Forbes a confirmat oficial statutul său de miliardară, marcând un moment istoric: Oprah Winfrey devenea prima femeie de culoare din lume care atingea acest prag financiar, conform biography.com.

