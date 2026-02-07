Numărul care a ridicat sala în picioare la „Românii au talent”. Momentul a primit Golden Buzz | VIDEO

Carmen Tănase a mărturisit entuziasmată: „Vreau să ştiu o grămadă de lucruri despre tine: cine eşti, câţi ani ai, de cât timp faci asta, cât de tare iubeşti animalele, cum e acasă la tine…”.

Născut într-o familie de artişti de circ şi crescut înconjurat de animale, în special de câini, Ermakov deţine şi un record Guinness pentru numărul de jonglerii cu mingea.

„Numărul pe care l-aţi văzut este făcut de bunicul meu. Când a creat numărul, a salvat câini de pe străzi. L-a lăsat tatălui meu, apoi mie. „Dinastia” noastră are deja 100 de ani. Meritele nu sunt ale mele, le revin câinilor şi bunicului meu", a povestit Mikhail despre moştenirea sa.

La un moment dat, unul dintre câini a apăsat butonul auriu din partea Andrei.

„A dat Golden Buzz, mă! Rămâne!”, a exclamat artista, spunând cu fermitate că era gata să le ofere şansa de a ajunge direct în semifinală.

„A fost mâna destinului. Oricum îmi doream să dau. Ori eu, ori Bobo. Nu am văzut niciodată un număr atât de bine executat cu animale care să joace. Câini actori eu n-am văzut în viaţa mea!”, a adăugat Andra.