Andra și Carmen Tănase au apăsat Golden Buzz-ul la două momente care au ridicat sala în picioare și le-au trimis pe cele două concurente direct în semifinale.

Bianca Muntean i-a impresionat pe jurați, aseară, prin voce, expresivitate și o stăpânire tehnică rar întâlnită la 14 ani. Carmen Tănase a remarcat controlul incredibil pe care aceasta îl are asupra vocii: „Copile, ești amazing! Controlezi vocea aia incredibil. Am o senzație că ai amestecat știința de a controla vocea cu arta de a controla vocea. Este un amestec senzațional. Ești uluitoare!”, i-a spus jurata.

Pentru Andra, momentul a fost unul care a confirmat că, și după 16 sezoane, scena continuă să aducă revelații: „Tu mi-ai oferit ceva... și emoție, dar m-ai năucit cu tehnica vocală. E foarte interesant că suntem în sezonul 16 și trăiesc astfel de momente datorită copiilor ca tine”. Prestația ei a făcut-o pe Andra să o invite alături de ea pe fiica ei, Eva, și împreună au apăsat butonul auriu, care îi oferă Biancăi un loc în semifinalele Românii au talent.

Al doilea Golden Buzz al serii a fost apăsat de Carmen Tănase, pentru Daria Ponomarenko, o elevă de 12 ani, care a încheiat seara audițiilor cu un moment de pole dance spectaculos. Povestea ei a făcut momentul cu atât mai puternic: după o accidentare gravă în urma unei căderi de la înălțime și o intervenție dificilă, Daria a revenit la antrenamente și pe scenă cu o determinare care i-a emoționat pe jurați.

„Când am venit la această emisiune, mi-am dorit foarte tare să fac un gest și sunt absolut sigură că acest moment a venit acum”, a spus Carmen Tănase înainte de a apăsa Golden Buzz-ul.

Prima ediție din sezonul #16devis Românii au talent a fost lider absolut de audiență! În intervalul orar 20:27 – 24:01, la nivelul publicului Național 4+, aproape 4 milioane de români au dat check-in, aseară, la cel mai iubit show de divertisment din România, iar, în medie, peste 1,8 milioane de telespectatori s-au bucurat de spectacolul suprem, cu un milion mai mult față de televiziunea de pe locul doi. În minutul de aur, la ora 22:55, aproape 2,2 milioane de telespectatori urmăreau programul PRO TV.

În rândul publicului național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat 9,6 puncte de rating și 33,4% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul secund avea 4,7 puncte de audiență și 16,2% share.

Studio Acrobatic Show, Duo Stardust, Leo și Teo, Bekah Burke, Albert Oprea, Wes-P, Andi Taz, Freddy, Mama Velio & Chirag Lukha sunt ceilalți concurenți care au impresionat juriul și au primit 3 sau 4 DA.

Săptămâna viitoare, vineri, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO, alți concurenți vor păși pe cea mai mare scenă: Românii au talent!

Românii au talent – Aici începe!

