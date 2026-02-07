Mikhail Ermakov are 37 de ani, vine din Franța și s-a născut într-o familie de artiști de circ. A crescut înconjurat de animale, în special de câini, iar încă din copilărie a descoperit că secretul unei relații autentice cu acestea este dragostea. Provenind dintr-o veritabilă dinastie de dresori, Mikhail a moștenit acest talent de la bunicul și tatăl său, ambii recunoscuți în domeniu. La Românii au talent a venit însoțit de mai mulți câini actori, care au pus în scenă un moment dintr-o sală de clasă, unde jucau rolul elevilor.

La finalul prestației, vizibil emoționată, Carmen Tănase a declarat: „Vreau să știu o grămadă de lucruri despre tine: cine ești, câți ani ai, de cât timp faci asta, cât de tare iubești animalele, cum e acasă la tine…”.

”Momentul din această seară nu e creat de mine. Bunicul meu l-a creat, l-a lăsat tatălui meu, iar acum e al meu. Cariera mea a început pe băncile școlii, aveam 4-5 ani. Am văzut un câine care făcea trucuri și am încercat să-l imit, doar că era mai bun decât mine. Pot spune că m-am născut făcând acest număr. Sunt la prima generație de câini, nu am schimbat niciunul, am chiar doi care au lucrat cu tatăl meu. Nu prea mă respectă pentru că ei au cunoscut alt dresor pe care îl consideră mai bun”, a spus acesta.

Momentul culminant al serii a venit atunci când unul dintre câini, în interacțiunea cu jurații, a apăsat butonul auriu al Andrei. Surprinsă și emoționată, Andra a exclamat: „A dat Golden Buzz! Rămâne! A fost mâna destinului. Oricum îmi doream să dau. Nu am văzut niciodată un număr atât de bine executat cu animale care să joace. Câini actori eu n-am văzut în viața mea.”

Vineri seară, emisiunea Românii au talent a fost lider absolut de audiență! În intervalul orar 20:27 – 23:57, la nivelul publicului Național 4+, aproape 4 milioane de români și-au dat check-in la cel mai iubit show de divertisment din România. În medie, aproape 1,9 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul suprem în fiecare minut, cu peste 800.000 mai mult față de televiziunea de pe locul doi. În minutul de aur, la ora 21:21, peste 2,3 milioane de telespectatori se uitau la PRO TV.

În rândul publicului național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat 10 puncte de rating și 31,9% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul secund avea 5,3 puncte de audiență și 16,8% share.

Ta Bi Irie Boris și David Kouakou, Luca Popovici, Larisa Dascăl, Denis Popovichenko, Teodor Copăceanu, Ovidiu Prunoiu, Duo Elmaks, Andrea Chiarini, Trupa Re-Born, Ștefania Iftime și The Phobias sunt ceilalți concurenți care, alături de Mikhail Ermakov, au primit din partea juriului 3 sau 4 de DA și vor trece în etapa următoare.

Săptămâna viitoare, vineri, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO, scena talentului este pregătită pentru noi concurenți.

Românii au talent – Aici începe!