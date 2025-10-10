Meghan Markle şi Prinţul Harry, apariţie elegantă pe covorul roşu la Gala Zilei Mondiale a Sănătăţii Mintale. GALERIE FOTO

10-10-2025 | 16:30
Meghan Markle şi Prinţul Harry
Profimedia

Meghan Markle şi Prinţul Harry au strălucit pe covorul roşu la Gala Zilei Mondiale a Sănătăţii Mintale 2025 din New York, unde au fost distinşi cu un premiu pentru activitatea lor prin Fundaţia Archewell.

Ioana Andreescu

Ducesa și ducele de Sussex s-au ținut de mână la sosirea lor la Gala Zilei Mondiale a Sănătății Mintale 2025, care a avut loc joi seară (9 octombrie) la Spring Studios din New York, potrivit JustJared.

Pentru eveniment, Meghan, în vârstă de 44 de ani, a purtat un costum negru și un colier auriu, iar Harry, 41 de ani, a asortat un costum negru cu o cravată alb-negru.

Pe covorul roșu, alături de Meghan și Harry, s-a aflat și Phil Schermer, fondatorul și directorul general al Project Healthy Minds. În cadrul galei, cuplul a fost onorat cu un premiu pentru activitatea lor desfășurată prin Fundația Archewell.

Săptămâna trecută, Meghan a avut o apariție surpriză la Săptămâna Modei de la Paris, unde a purtat o ținută albă, extrem de elegantă, la prezentarea Balenciaga Womenswear Primăvară/Vară 2026.

Meghan Markle
Meghan Markle și Prințul Harry, criticați pentru un clip filmat în sala de nașteri. „E stânjenitor”. VIDEO
Armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare. Mii de palestinieni se îndreaptă către nordul enclavei

Sursa: Justjared.com

