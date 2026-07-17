Deschiderea a fost celebrată printr-un program spectaculos de concerte și spectacole, discursul co-fondatorului și CEO-ului Andrei Șelaru (Selly), și un show aviatic spectaculos, dând startul oficial unei veri construite în jurul experiențelor live.

În centrul stațiunii se află promenada principală, un spațiu gândit ca locul în care publicul poate petrece întreaga seară: concerte live, spectacole, activări și momente artistice se succed într-un ritm continuu, iar accesul este gratuit, cu o consumație minimă de 25 de lei. Promenada funcționează zilnic între 17:00 și 03:00 și leagă toate zonele importante ale NIBIRU într-un singur traseu de entertainment.

Oferta gastronomică este construită pentru publicuri diferite, de la branduri românești cunoscute până la restaurante și concepte gourmet. Stațiunea reunește peste 30 de magazine și restaurante, iar în interiorul ei se află zone precum NIBIRU Beer Garden, The Fool Comedy Club, Hype Arena, Parcul de Distracții, Muzeul Planetelor, dar și o zonă de fitness, skate park, paddle și multe alte experiențe, astfel încât publicul să poată să se bucure de litoralul românesc pe toată durata verii.

Atmosfera de deschidere a fost una incendiară, oamenii venind în număr mare de la prima oră a deschiderii pentru a experimenta tot ce are de oferit stațiunea. Experiență a fost completată de artiștii care au trecut prin mulțime, dansând cu publicul și făcând poze cu oamenii, printre care INNA și Alex Velea, într-un moment unic pe litoral. Programul a fost construit astfel încât lansarea să funcționeze ca o mostră a ceea ce urmează în tot sezonul NIBIRU, de la festivaluri la show-uri și experiențe tematice.

Începând de astăzi, GALAXIA, primul festival din programul NIBIRU, deschide oficial sezonul de evenimente și aduce pe litoral, în perioada 16–19 iulie, cu un line-up cu artiști internaționali și locali de top. Printre numele anunțate se numără Ozuna, INNA, HUGEL, Nicky Jam, Clean Bandit, DJ Snake, Farruko, Lazy Ed și Killa Fonic, într-un format care setează tonul pentru restul verii la NIBIRU.