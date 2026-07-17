Acesta ar fi decontat la contabilitatea unităţii diverse produse personale, printre care tricouri şi treninguri.

De asemenea, comandantul punea militarii să îi zugrăvească apartamentul, să muncească în gospodăria acestuia sau să îi pregătească masa acasă pentru diverse evenimente. El a fost retras de la comanda unităţii militare.

”Este o situaţie ridicolă, inacceptabilă, cu comandantul unităţii militare de la Murfatlar. Acolo era luată unitatea pur şi simplu la plăcerea şi confortul comandantului unităţii. În urma sesizărilor pe care le-am primit şi am dispus control, s-a confirmat faptul că domnul comandant deconta produse personale adidaşi, trening, tricouri pentru dumnealui şi pentru familie, la contabilitatea unităţii. Punea militarii din cadrul unităţii la muncă în propria gospodărie: zugrăvit apartament, muncit în propria gospodărie”, a declarat Radu Miruţă, vineri, într-o conferinţă de presă.

Militarii ar fi fost puși să pregătească mese pentru comandant

El a adăugat că acelaşi comandant pretindea şi primea de la subordonaţi diverse produse alimentare.

”Le cerea militarilor să îi pregătească şi să îi servească masa acasă pentru diverse evenimente personale pe care le avea. Încasa bani cu chirie, deşi nu stătea în chirie. Pretindea şi primea de la subordonaţi produse alimentare în cantităţi mari. În momentul desfăşurării controlului a fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliat pe diverse sortimente, kilograme de calcan, peşte şi o lipsă de 1700 de litri de motorină”, a mai transmis Radu Miruţă.

El a decis retragerea comandantului la conducerea unităţii militare.

”Este clar că e incompatibil cu comanda unităţii, motiv pentru care am dispus retragerea de la comanda unităţii, numirea unui alt ofiţer şi sesizarea organelor abilitate, plus cercetarea administrativă pentru cei care acceptau să înregistreze în contabilitate astfel de produse personale”, a mai afirmat ministrul interimar al Apărării.

El a mai declarat că o altă neregulă identificată se referă la un medic încadrat la Ministerul Apărării care s-a folosit de adeverinţe false pentru a fi împuternicit pe diverse funcţii.

”Este cazul unui medic încadrat la Ministerul Apărării, care s-a folosit de adeverinţe false date de structuri din cadrul Ministerului Apărării cu privire la specialitate şi care i-au permis, în baza acestor adeverinţe, i s-a permis să fie împuternicit pe funcţii pe care nu avea dreptul să profeseze. S-a sesizat Parchetul Militar şi s-a anulat împuternicirea care fusese dată”, a mai afirmat Radu Miruţă.