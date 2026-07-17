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VIDEO viral. Un pompier american a salvat un porumbel cu o mască de oxigen. Pasărea a zburat după ce ”și-a curățat plămânii”

Stiri Diverse
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Porumbel pompier
captură Facebook

Imagini emoționante cu pompierii din California îngrijind, probabil, cel mai mic pacient din istoria lor au devenit virale pe rețelele sociale.

autor
Cristian Matei

O echipă din orașul Oakland, situat în zona Golfului San Francisco, a găsit în urmă cu câteva zile un porumbel care se afla „în pericol” din cauza unui incendiu la un vehicul, astfel că a intervenit imediat pentru a-l ajuta, potrivit The Guardian.

”Echipa a relatat că porumbelul s-a apropiat de ei în căutare de ajutor. Se pare că porumbelul a inhalat fum în urma incendiului vehiculului”, a anunțat sindicatul pompierilor din Oakland, într-un mesaj pe rețelele sociale.

După cum se vede în imaginile postate online, un pompier i-a administrat oxigen cu o mască așezată pe fața micuței păsări, în timp ce aceasta stătea pe șosea.

Porumbelul a zburat după ce „și-a curățat plămânii”.

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Acțiunile echipei au fost lăudate online, cu comentarii precum: „Voi continua cu plăcere să plătesc impozite dacă pentru asta sunt folosite în continuare”.

Până joi după-amiază, videoclipul avea peste 1 milion de aprecieri pe Instagram.

Aceste imagini amintesc de un incident recent în care pompierii din sudul Californiei au salvat patru pisici dintr-un apartament afectat de un incendiu.

Trei dintre animale nu mai respirau, potrivit departamentului de pompieri Cal Fire/Riverside County, iar echipa de pompieri și un adjunct al șerifului local au folosit butelii de oxigen și resuscitare cardiopulmonară pentru a le readuce la viață.

Toate pisicile au supraviețuit.

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Sursa: The Guardian

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