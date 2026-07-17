VIDEO viral. Un pompier american a salvat un porumbel cu o mască de oxigen. Pasărea a zburat după ce ”și-a curățat plămânii”

O echipă din orașul Oakland, situat în zona Golfului San Francisco, a găsit în urmă cu câteva zile un porumbel care se afla „în pericol” din cauza unui incendiu la un vehicul, astfel că a intervenit imediat pentru a-l ajuta, potrivit The Guardian.

”Echipa a relatat că porumbelul s-a apropiat de ei în căutare de ajutor. Se pare că porumbelul a inhalat fum în urma incendiului vehiculului”, a anunțat sindicatul pompierilor din Oakland, într-un mesaj pe rețelele sociale.

După cum se vede în imaginile postate online, un pompier i-a administrat oxigen cu o mască așezată pe fața micuței păsări, în timp ce aceasta stătea pe șosea.

Porumbelul a zburat după ce „și-a curățat plămânii”.

Acțiunile echipei au fost lăudate online, cu comentarii precum: „Voi continua cu plăcere să plătesc impozite dacă pentru asta sunt folosite în continuare”.

Până joi după-amiază, videoclipul avea peste 1 milion de aprecieri pe Instagram.