El susţine că banii ar fi trebuit investiţi în dezvoltarea industriei de apărare din România, relatează News.ro.

Acesta susţine că o astfel de decizie ridică semne de întrebare privind interesul naţional şi solicită explicaţii cu privire la modul în care sunt cheltuiţi banii împrumutaţi de stat.

„Partidele PSD PNL USR UDMR au decis ca o treime din cei 17 miliarde de euro împrumutaţi de România să fie făcuţi cadou fără licitaţie firmei germane Rheinmetall. O firmă în care niciun investitor nu mai are încredere, de vreme ce preţul acţiunii s-a înjumătăţit în ultimele şase luni!”, spune Peiu într-un comunicat oficial.

Senatorul AUR arată că, în mod normal, investitorii s-ar fi bătut să cumpere acţiuni la o firmă care primeşte, fără nicio licitaţie, contracte de 6 miliarde de euro de la un stat.

”De ce nu o fac? Nu cumva pentru că nu au încredere că acele contracte se vor finaliza?”, se întreabă Petrişor Peiu.

Potrivit senatorului AUR, ” PSD PNL USR UDMR au făcut cadou contracte de 6 miliarde unei firme cu cifra de afaceri de nici 10 miliarde de euro” şi se întreabă dacă nu cumva puterea de la Bucureşti vrea să salveze firma Rheinmetall.

”Oare de ce ar vrea nişte politicieni să salveze o firmă străină? Cu banii ăştia făceai industria privată de apărare din România să se învârtă după soare”, a mai declarat senatorul AUR, Petrişor Peiu.

România, unul dintre cele mai importante contracte din istoria recentă a Rheinmetall

Producătorul german de armament Rheinmetall a semnat contracte în valoare de 5,7 miliarde de euro cu armata română, pe care le-a descris drept "cel mai mare pachet de contracte internaţionale din istoria recentă a companiei".

"Contractul încheiat între autorităţile române şi Rheinmetall reprezintă nu doar o oportunitate de modernizare a capabilităţilor de apărare ale României, ci şi un pas important către revitalizarea industriei naţionale de apărare, deoarece peste 50% din producţie va avea loc în România sau în colaborare cu companii locale. Acesta marchează începutul unei noi faze de dezvoltare industrială care are potenţialul de a deveni un motor cheie al creşterii economice a României şi al integrării industriei locale în ecosistemul european în următorul deceniu", a declarat şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, citat în comunicatul companiei.

Rheinmetall, afectată de pierderea unui contract naval în Germania

Acțiunile Rheinmetall au fost afectate după ce compania a pierdut programul naval german F126, în urma deciziei autorităților de a opta pentru nave mai mici construite de Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Potrivit analizei XTB, pierderea acestui contract a reprezentat un recul pentru planurile Rheinmetall de extindere în sectorul naval, potrivit xtb.com.