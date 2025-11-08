Millie Bobby Brown, apariție îndrăzneață la premiera sezonului 5 al serialului „Stranger Things”. GALERIE FOTO
Millie Bobby Brown a avut o apariție spectaculoasă la premiera sezonului 5 al serialului „Stranger Things” din Hollywood, unde a impresionat cu două ținute uluitoare care au atras atenția fanilor și a presei deopotrivă.
La începutul serii, actrița în vârstă de 21 de ani a ales o rochie maro, diafană și fără bretele, decorată cu dantelă fină și pene negre elegante, potrivit News.ssbcrack.
Și-a aranjat părul într-un coc rafinat și și-a completat ținuta cu cercei lungi, strălucitori, în timp ce a pășit pe covorul roșu alături de soțul ei, Jake Bongiovi.
Mai târziu, în cursul serii, Millie a schimbat rochia cu una roșie, scurtă, tip corset, care avea detalii din dantelă crem atât în partea superioară, cât și în cea inferioară, evidențiindu-i gustul sofisticat în modă.
Jake Bongiovi a fost la fel de elegant, purtând un costum din catifea roșie, completat de o cravată neagră, atât la premieră, cât și la petrecerea de după eveniment.
Povestea de dragoste a cuplului a stârnit interesul publicului, mai ales după ce și-au anunțat logodna în aprilie 2023 și s-au căsătorit în mai 2024. Vârsta lor fragedă la momentul respectiv — Millie avea doar 20 de ani, iar Jake 22 — a generat discuții online despre dragostea tânără și angajament. În vara acestui an, cei doi și-au extins familia, adoptând o fiică.
Sursa: news.ssbcrack
Etichete: seriale, aparitie, covorul rosu, vedeta,
Dată publicare:
08-11-2025 14:12