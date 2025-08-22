Millie Bobby Brown a anunțat că a adoptat o fetiță cu soțul ei, Jake Bongiovi

Actrița în vârstă de 21 de ani, cunoscută pentru rolurile din Stranger Things și Enola Holmes, a postat un mesaj pe Instagram în care a scris: „Vara aceasta, am primit în viața noastră, prin adopție, dulcea noastră fetiță.

Suntem extrem de încântați să începem acest nou și frumos capitol, în liniște și intimitate.”

Mesajul s-a încheiat cu: „Și atunci am devenit trei. Cu drag, Millie și Jake Bongiovi.” Cuplul nu a dezvăluit numele noii membre a familiei.

Vestea vine la 15 luni după ce actrița s-a căsătorit cu Bongiovi, fiul în vârstă de 23 de ani al rockerului Jon Bon Jovi. Brown avea 20 de ani la momentul nunții.

Acest lucru nu a fost ieșit din comun nici pentru părinții celor doi, care s-au căsătorit „foarte tineri”, a povestit Brown gazdei podcastului Call Her Daddy, Alex Cooper.

„Am avut niște modele grozave. Nu am văzut altă cale”, a adăugat ea.

Cum s-au cunoscut

Cei doi s-au cunoscut printr-un prieten comun și au legat o relație după ce actrița l-a sunat direct pe cel care urma să-i devină soț. În prezent, locuiesc la o fermă, unde cresc mai multe animale.

Brown colaborează și cu un centru de salvare a câinilor, numit Joey's Friends, și a declarat pentru Vogue că a salvat peste 230 de câini.

La un moment dat, ea a avut personal în grijă 23 de câini, potrivit unui interviu acordat la The Drew Barrymore Show.

La finalul anului trecut, actrița a terminat filmările pentru ultimul sezon din Stranger Things, unul dintre cele mai populare seriale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













