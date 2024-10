Fiul lui Jon Bon Jovi s-a însurat cu actrița Millie Bobby Brown. Imagini de excepție de la nunta luxoasă din Italia

Jake Bongiovi a purtat un costum alb de la Tom Ford, iar Millie Bobby Brown a fost fabuloasă într-o rochie din dantelă de la Oscar De La Renta. Cântărețul Jon Bon Jovi și-a asortat ținuta cu cea a fiului.

Jake, care este model și actor, a postat mai multe fotografii de la nunta spectaculoasă pe pagina sa de socializare, scriind și un mesaj adresat soției: „Pentru totdeauna și mereu, soțul tău”.

Tinerii s-au logodit în aprilie 2023, prilej cu care Millie Bobby Brown a publicat o fotografie pe Instagram alături de Jake Bongiovi, care are 22 de ani şi este fotomodel. În imagine, cei doi apar îmbrăţişaţi, iar actriţa poartă un inel de logodnă.

Actriţa a însoţit fotografia de mesajul: ''I've loved you three summers now, honey, I want 'em all.'' (''Te iubesc de trei veri, dragule, le vreau pe toate''), un citat din melodia lui Taylor Swift ''Lover''.

Rockerul Bon Jovi a confirmat că cei doi s-au căsătorit, cu prilejul prezenţei în emisiunea „The One Show” de la BBC.

„Se simt minunat, sunt pur şi simplu fantastici'', a spus cântăreţul când a fost întrebat despre cei doi tineri.

„A fost o nuntă foarte restrânsă, în familie. Mireasa a arătat superb, iar Jake este în al nouălea cer. E adevărat”.

Părinţii lui Jake Bongiovi sunt Dorothea Hurley şi Jon Bon Jovi, liderul trupei omonime, cunoscută pentru hituri precum ''Livin' On a Prayer'' şi ''You Give Love a Bad Name''.

