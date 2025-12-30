Cum ne protejăm de infracțiunile comise cu ajutorul inteligenței artificiale. Ghid lansat de Poliția Română

Stiri actuale
30-12-2025 | 17:48
×
Codul embed a fost copiat

Poliția Română a lansat marți un ghid despre cum să ne protejăm de infractorii care folosesc, mai nou, inteligența artificială. Ghidul a fost elaborat în colaborare cu mai multe instituții, inclusiv Directoratul pentru Securitate Cibernetică și SRI.

autor
Daniel Nițoiu

Corespondent Știrile PRO TV: „Poliția Română a făcut acest ghid după ce a observat că de potențialul inteligenței artificiale profită și infractorii, hackerii, escrocii, rețele de propagandiști, dar și actori statali interesați de destabilizarea unei țări.

Ghidul numără aproximativ 50 de pagini și poate fi descărcat de pe site-ul Poliției Române, la secțiunea comunicate. În prima parte este explicat, pe înțelesul tuturor, ce este inteligența artificială și cum pot fi identificate, de exemplu, videoclipurile false create cu ajutorul ei, prin care persoane rău intenționate doresc să controleze reacțiile oamenilor.

La final sunt făcute niște recomandări, iar cea mai importantă se referă la schimbarea legislației:

Polițiștii și specialiștii în securitate cibernetică cer ca:

Citește și
politie
MAI: Au fost eliminate peste 160 de conturi de TikTok care se asociau ilegal cu Poliția Română

Utilizarea conținutului manipulator creat cu AI în campanii electorale să fie interzisă;

Platformele online, fie de vânzări sau sociale, să eticheteze obligatoriu conținutul generat cu AI;

Dezvoltatorii inteligenței artificiale să fie trași și ei la răspundere pentru eventuale efecte negative ale aplicațiilor. Asta ar însemna, de exemplu, ca dacă o persoană este defăimată cu ajutorul unui videoclip deepfake, să poată cere daune și de la dezvoltatorii acestei aplicații.

Nu în ultimul rând, ghidul încurajează utilizatorii să urmărească mai multe surse de informare, inclusiv pe cele care nu le susțin opiniile, să seteze personal ce tip de conținut vor să vadă pe internet sau să folosească modul incognito al motoarelor de căutare online.”

Drumul către munte, un test de răbdare înainte de Revelion. Turiștii stau blocați în coloane de kilometri întregi

Sursa: Pro TV

Etichete: ghid, online, politia romana, infractiuni,

Dată publicare: 30-12-2025 17:48

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Poliția Română avertizează: Deepfake-urile și imaginile generate cu AI, folosite tot mai des pentru fraude și manipulare
Stiri actuale
Poliția Română avertizează: Deepfake-urile și imaginile generate cu AI, folosite tot mai des pentru fraude și manipulare

Poliția Română avertizează că videoclipurile false generate de AI sunt folosite tot mai des în infracțiuni informatice, manipulare, distrugerea reputației, traume emoționale sau dezinformare științifică.

MAI: Au fost eliminate peste 160 de conturi de TikTok care se asociau ilegal cu Poliția Română
Stiri actuale
MAI: Au fost eliminate peste 160 de conturi de TikTok care se asociau ilegal cu Poliția Română

MAI anunță că peste 160 de conturi TikTok care foloseau ilegal însemne sau denumiri ale Poliției ori altor structuri au fost eliminate. Instituția le cere cetățenilor să verifice sursa informațiilor înainte de a distribui conținut pe rețelele sociale.

Recomandări
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta Exectivul. Bolojan, declarații de presă
Stiri actuale
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta Exectivul. Bolojan, declarații de presă

Înainte ca nou an vină cu majorări de taxe și impozite pentru populație și firme, Guvernul discută marți, într-o ședință, noi măsuri.

Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri
Stiri actuale
Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri

De ore bune, șoselele către stațiunile montane sunt foarte aglomerate, de zecile de mii de turiști care își vor petrece Revelionul în hoteluri sau pensiuni.

Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”
Stiri externe
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 30 Decembrie 2025

01:00:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28