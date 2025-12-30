Cum ne protejăm de infracțiunile comise cu ajutorul inteligenței artificiale. Ghid lansat de Poliția Română

Poliția Română a lansat marți un ghid despre cum să ne protejăm de infractorii care folosesc, mai nou, inteligența artificială. Ghidul a fost elaborat în colaborare cu mai multe instituții, inclusiv Directoratul pentru Securitate Cibernetică și SRI.

Corespondent Știrile PRO TV: „Poliția Română a făcut acest ghid după ce a observat că de potențialul inteligenței artificiale profită și infractorii, hackerii, escrocii, rețele de propagandiști, dar și actori statali interesați de destabilizarea unei țări.

Ghidul numără aproximativ 50 de pagini și poate fi descărcat de pe site-ul Poliției Române, la secțiunea comunicate. În prima parte este explicat, pe înțelesul tuturor, ce este inteligența artificială și cum pot fi identificate, de exemplu, videoclipurile false create cu ajutorul ei, prin care persoane rău intenționate doresc să controleze reacțiile oamenilor.

La final sunt făcute niște recomandări, iar cea mai importantă se referă la schimbarea legislației:

Polițiștii și specialiștii în securitate cibernetică cer ca:

Utilizarea conținutului manipulator creat cu AI în campanii electorale să fie interzisă;

Platformele online, fie de vânzări sau sociale, să eticheteze obligatoriu conținutul generat cu AI;

Dezvoltatorii inteligenței artificiale să fie trași și ei la răspundere pentru eventuale efecte negative ale aplicațiilor. Asta ar însemna, de exemplu, ca dacă o persoană este defăimată cu ajutorul unui videoclip deepfake, să poată cere daune și de la dezvoltatorii acestei aplicații.

Nu în ultimul rând, ghidul încurajează utilizatorii să urmărească mai multe surse de informare, inclusiv pe cele care nu le susțin opiniile, să seteze personal ce tip de conținut vor să vadă pe internet sau să folosească modul incognito al motoarelor de căutare online.”

