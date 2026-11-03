Furtul a avut loc săptămâna trecută în districtul Nakano, când un bărbat care s-a dat drept client a probat un ceas Audemars Piguet în valoare de 46 de milioane de yeni şi apoi a fugit din magazin, cu ceasul încă la mână, potrivit Agerpres.

Cazul a luat însă o întorsătură neaşteptată când, la 1 noiembrie, magazinul a primit un colet care conţinea ceasul, însoţit de un bilet cu scuze scris de mână, au relatat luni ziarul Asahi Shimbun şi alte media, citând surse anonime apropiate anchetei.

Numărul de serie al ceasului a confirmat că era vorba despre obiectul furat. Contactat de AFP, magazinul a refuzat să comenteze cazul.

Potrivit ziarului Asahi Shimbun, poliţia din Tokyo îl caută în continuare pe bărbatul suspectat că a comis furtul.

În luna august, patru ceasuri de lux în valoare de 200 de milioane de yeni (peste 1,13 milioane de euro) au fost furate dintr-un alt magazin situat în acelaşi centru comercial.