De asemenea, au fost emise Coduri galbene de precipitaţii şi de intensificări ale vântului, care vizează până miercuri dimineaţa zone din Dobrogea şi din cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv Municipiul Bucureşti, scrie Agerpres.

Conform prognozei de specialitate, până la ora 20:00, pe fondul alertei Cod portocaliu, în judeţul Constanţa va continua să plouă important cantitativ. Cantităţile de apă local vor fi de 30 - 35 litri/mp, iar izolat în sudul şi sud-estul judeţului în jurul a 50 litri/mp.

Cod galben de ploi

Totodată, în intervalul 3 noiembrie, ora 10:00 - 4 noiembrie, ora 10:00, va fi Cod galben de ploi în judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Ilfov şi în Municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 20 - 30 litri/mp, iar pe arii restrânse de peste 35 l/mp.

În acelaşi timp, în Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei va fi Cod galben de vânt puternic, cu intensificări temporare la rafală de 50 - 70 km/h.

Meteorologii precizează că, pe parcursul zilei de miercuri (4 noiembrie), temporar, vântul va avea intensificări în regiunile estice, cu viteze în general de 45 - 50 km/h.

Vremea în București

Pentru zona Capitalei, prognoza ANM arată că, până miercuri dimineaţa, vremea se va menţine rece şi închisă, iar temporar va ploua însemnat cantitativ şi se vor acumula cantităţi de apă, în general, de 10 - 20 litri/mp.

Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50 - 60 km/h. Temperatura maximă va fi de 9 - 10 grade, în timp ce minima nu va depăşi 6 grade Celsius.