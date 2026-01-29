Reprezentanții localului afirmă că doresc doar ca preferințele clienților să se alinieze cu atmosfera zgomotoasă și energică, însă decizia a provocat controverse, potrivit Euronews.

Tori Yaro Dogenzaka este un izakaya (bar japonez accesibil), situat în cartierul Shibuya din Tokyo. La începutul anului 2026, un afiș a apărut la intrare, pe care scria: „Acces permis doar clienților cu vârste cuprinse între 29 și 39 de ani. Acesta este un izakaya pentru generațiile tinere. Bar doar pentru persoane sub 40 de ani.”

Localul face parte dintr-un lanț, însă filiala din Shibuya pare să fie, până în prezent, singura care a anunțat clar reguli legate de vârstă. Există totuși câteva excepții, menționate cu litere foarte mici. Clienții mai în vârstă sunt primiți dacă cel puțin o persoană din grup are 39 de ani sau mai puțin. De asemenea, prietenii sau membrii familiei angajaților, precum și partenerii de afaceri ai restaurantului pot intra fără a ține cont de limita de vârstă.

În plus, având în vedere că măsura nu poate fi aplicată legal, persoanele de peste 40 de ani pot solicita accesul dacă doresc. Potrivit site-ului de știri Japan Today, personalul de la intrare va verifica dacă un client se află într-o „stare corespunzătoare” (nu este clar dacă se face referire la ținută sau la nivelul de consum de alcool) și dacă este de acord cu ambianța localului.

„Clienții mai în vârstă tind să facă multe reclamații”

Limita maximă de vârstă ar avea scopul de a asigura coerența dintre preferințele clienților și atmosfera pubului. Lanțul este cunoscut pentru prețurile accesibile, designul simplu și atmosfera plină de energie, toate concepute pentru a atrage un public tânăr.

„În esență, baza noastră de clienți este tânără”, a declarat Toshihiro Nagano, reprezentant PR al lanțului, pentru Japan Today. „Clienții mai în vârstă tind să facă multe reclamații, de exemplu că restaurantul este prea zgomotos, așa că am decis să limităm accesul, astfel încât toată lumea să plece mulțumită de experiența avută.”

Decizia a fost catalogată drept „discriminatorie” în mediul online, un comentator subliniind că „există o diferență între vârsta fizică și cea mentală”.

