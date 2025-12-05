Margot Robbie apără distribuţia din „Răscruce de Vânturi”, dar spune că „înţelege” de ce există reacţii negative. „Aşteptaţi”

05-12-2025 | 16:45
Margot Robbie
Margot Robbie apără filmul „Wuthering Heights”, regizat de Emerald Fennell, împotriva unei serii de controverse apărute înainte de lansare.

Ioana Andreescu

Într-un interviu acordat revistei britanice Vogue pentru un nou cover, actriţa nominalizată la Oscar a susţinut decizia lui Fennell de a o distribui pe ea şi pe Jacob Elordi în rolurile Catherine Earnshaw şi Heathcliff.

Bazat pe romanul „Wuthering Heights” al lui Emily Brontë din 1847, adaptarea cinematografică a lui Fennell a început să stârnească controverse din momentul în care au fost anunţate alegerile sale pentru distribuţie. Catherine este brunetă şi adolescentă în roman. Robbie este blondă şi are 35 de ani. Fennell a confirmat pentru British Vogue că a îmbătrânit-o pe Catherine pentru film, astfel încât să aibă între 20 şi 30 de ani, scrie Variety.

„Înţeleg”, a spus Robbie despre reacţiile negative legate de distribuţia filmului. „Nu mai e nimic de făcut în acest moment, până când oamenii nu vor vedea filmul”.

Controverse în jurul distribuției: Robbie și Elordi, alegeri intens criticate

Distribuirea lui Elordi în rolul lui Heathcliff a stârnit şi mai multă indignare online, deoarece personajul este descris ca având „pielea închisă la culoare” în romanul lui Brontë. Dar Elordi a fost cel care a inspirat-o pe Fennell să adapteze „Wuthering Heights”, după ce l-a văzut cu perciuni pe platoul de filmare al ultimului lor film, „Saltburn”, şi s-a gândit: „Doamne, este Heathcliff de pe coperta cărţii pe care o am de când eram adolescentă”.

„L-am văzut interpretând rolul lui Heathcliff. Şi el este Heathcliff. Aş spune, aşteptaţi şi veţi vedea. Aveţi încredere în mine, veţi fi fericiţi”, a spus Robbie despre controversata distribuţie a lui Elordi. „Este un personaj care are o descendenţă din alţi mari actori care l-au interpretat, de la Laurence Olivier la Richard Burton şi Ralph Fiennes la Tom Hardy. A face parte din asta este ceva special. El este incredibil şi cred foarte mult în el. Sincer, cred că este Daniel Day-Lewis al generaţiei noastre”.

Fennell a apărat cu pasiune alegerea lui Robbie pentru rolul Catherinei, chiar dacă culoarea părului şi vârsta ei nu corespund cu cele din roman.

„Cathy este o vedetă”, a explicat regizoarea. „Este încăpăţânată, rea, o sadică, o provocatoare. Se angajează în cruzime într-un mod tulburător şi fascinant. Era vorba de a găsi pe cineva pe care l-ai ierta în ciuda ta, cineva pe care literalmente toată lumea ar înţelege de ce o iubeşti. Este dificil să găseşti acea putere de vedetă supradimensionată. Margot vine cu o energie puternică. De asta are nevoie Cathy”.

Reacții ale fanilor: Robbie promite „o poveste de dragoste epică”

Filmul „Wuthering Heights” al lui Robbie şi Fennell a stârnit şi indignarea fanilor din cauza marketingului filmului, care a fost, cel puţin, sexy, transpirat şi erotic. Prima imagine lansată din film prezenta, de exemplu, un prim-plan al unui deget în gura lui Robbie.

„Toată lumea se aşteaptă ca acest film să fie foarte, foarte vulgar. Cred că oamenii vor fi surprinşi. Nu spun că nu există elemente sexuale şi că nu este provocator – cu siguranţă este provocator –, dar este mai romantic decât provocator”, le-a spus Robbie cititorilor îngrijoraţi. „Este o poveste de dragoste epică. A trecut atât de mult timp de când nu am mai avut una – poate «The Notebook» şi «The English Patient». Trebuie să ne întoarcem cu zeci de ani în urmă. Este acel sentiment când pieptul ţi se umflă sau parcă cineva te-a lovit în stomac şi aerul ţi se opreşte în corp. Asta este semnătura lui Emerald. Fie că este excitant sau respingător, superputerea ei este de a provoca o reacţie fizică”.

„Wuthering Heights” va fi lansat în cinematografe pe 13 februarie, de Warner Bros.

