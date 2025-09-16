Margot Robbie, apariție spectaculoasă la premiera noului ei film. Ținuta îndrăzneață purtată de actriță. GALERIE FOTO

Margot Robbie a purtat o rochie despicată la premiera noului ei film, A Big Bold Beautiful Journey, care a avut loc la New York, luni, 15 septembrie.

Actrița a fost însoțită de colegul ei de distribuție, Colin Farrell.

Margot Robbie a atras toate privirile cu o rochie corset albă spectaculoasă, semnată Mugler. Rochia are două despicături extrem de îndrăznețe, care i-au pus în valoare silueta.

O accesorizare minimalistă

Actrița a ales o accesorizare minimalistă. A purtat o brățară elegantă din aur, împodobită cu diamante, și alte bijuterii statement de la Lorraine Schwartz. În plus, vedeta din Barbie a optat pentru un coc lejer, cu câteva șuvițe lăsate să-i încadreze fața, pentru a completa look-ul.

Potrivit rapoartelor, rochia spectaculoasă este o reeditare a unei creații haute couture semnate Thierry Mugler, din colecția primăvară 1998. Andrew Mukamal, stilistul actriței, a postat recent pe Instagram o imagine cu modelul și colecționara de artă Honor Fraser, care a purtat rochia în prezentarea originală.

Mukamal, colaborator frecvent al lui Robbie, a creat și câteva dintre ținutele iconice ale actriței pentru turneul de promovare al filmului Barbie din 2023, precum și pentru premiera londoneză a filmului A Big Bold Beautiful Journey. Regizat de Kogonada, filmul romantic-fantastic urmează să ajungă în cinematografe pe 19 septembrie 2025.

Fanii așteaptă, de asemenea, cu nerăbdare să o vadă pe Robbie în rolul Catherinei Earnshaw în La răscruce de vânturi. Este vorba despre o dramă psihologică gotică, inspirată liber de romanul omonim din 1847 al lui Emily Brontë. Actrița va juca alături de Jacob Elordi, care îl interpretează pe Heathcliff.

