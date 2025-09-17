Margot Robbie revine în centrul atenției cu o ținută îndrăzneață pe străzile din New York. GALERIE FOTO

Margot Robbie a ales o nouă ținută îndrăzneață și seducătoare pentru turneul de promovare Big Bold Beautiful Journey, marți, când a părăsit hotelul Greenwich din cartierul Tribeca, Manhattan.

De această dată, actrița australiană în vârstă de 35 de ani a lăsat să se întrevadă sutienul negru pe sub un sacou gri închis, cu croială cambrată în partea de jos, potrivit Daily Mail.

Margot și-a completat ținuta excentrică și sofisticată cu pantaloni gri deschis, în stil denim, saboți negri cu vârf decupat, o poșetă asortată și o pereche de ochelari de soare, toate alese de stilistul Andrew Mukamal.

Coaforul Bryce Scarlett i-a aranjat părul blond, iar make-up artistul Pati Dubroff i-a pus în valoare frumusețea naturală printr-un ruj roz și sprâncene bine definite.

Actrița de trei ori nominalizată la Oscar se îndrepta spre studioul 8G din 30 Rockefeller Plaza, în Midtown, pentru a înregistra o apariție în cadrul emisiunii Late Night with Seth Meyers.

Margot va fi însoțită în talk-show-ul difuzat de NBC de partenerul ei din film, Colin Farrell și de Eva Longoria.

