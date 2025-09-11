Margot Robbie, imposibil de ignorat pe covorul roșu. Ținuta îndrăzneață purtată de actriță. GALERIE FOTO

Actrița, în vârstă de 35 de ani, a pășit pe covorul roșu alături de colegul său de distribuție, Colin Farrell, la premiera peliculei A Big Bold Beautiful Journey, desfășurată joi (11 septembrie) la Londra.

Margot Robbie a atras toate privirile pe covorul roșu într-o rochie transparentă, decorată manual cu broderii și mărgele strălucitoare.

Croiala mulată, spatele gol și bretelele fine au pus în valoare silueta actriței, în timp ce coafura simplă și machiajul discret au lăsat ținuta să fie în centrul atenției. Alegerea ei a îmbinat perfect senzualitatea cu rafinamentul, transformând apariția într-un adevărat moment de glamour.

Despre noul film

Sarah (Robbie) și David (Farrell) sunt doi necunoscuți singuri care se întâlnesc la nunta unui prieten comun și, printr-un joc surprinzător al sorții, pornesc împreună într-o aventură amuzantă, fantastică și copleșitoare, în care au ocazia să retrăiască momente importante din trecutul lor, descoperind cum au ajuns să fie cei de astăzi… și, poate, primind șansa de a-și schimba viitorul.

Filmul va avea premiera în cinematografe pe 19 septembrie.

