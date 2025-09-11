Margot Robbie, imposibil de ignorat pe covorul roșu. Ținuta îndrăzneață purtată de actriță. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
11-09-2025 | 21:23
Margot Robbie
Getty

Actrița, în vârstă de 35 de ani, a pășit pe covorul roșu alături de colegul său de distribuție, Colin Farrell, la premiera peliculei A Big Bold Beautiful Journey, desfășurată joi (11 septembrie) la Londra.

autor
Ioana Andreescu

Margot Robbie a atras toate privirile pe covorul roșu într-o rochie transparentă, decorată manual cu broderii și mărgele strălucitoare.

Croiala mulată, spatele gol și bretelele fine au pus în valoare silueta actriței, în timp ce coafura simplă și machiajul discret au lăsat ținuta să fie în centrul atenției. Alegerea ei a îmbinat perfect senzualitatea cu rafinamentul, transformând apariția într-un adevărat moment de glamour.

Despre noul film

Sarah (Robbie) și David (Farrell) sunt doi necunoscuți singuri care se întâlnesc la nunta unui prieten comun și, printr-un joc surprinzător al sorții, pornesc împreună într-o aventură amuzantă, fantastică și copleșitoare, în care au ocazia să retrăiască momente importante din trecutul lor, descoperind cum au ajuns să fie cei de astăzi… și, poate, primind șansa de a-și schimba viitorul.

Filmul va avea premiera în cinematografe pe 19 septembrie.

Citește și
Margot Robbie
Margot Robbie, surprinsă într-o ținută șic, plimbându-și bebelușul la mai puțin de o lună de când a născut. FOTO
Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele

Sursa: Justjared.com

Etichete: actrita, covorul rosu, tinuta, margot robbie,

Dată publicare: 11-09-2025 21:23

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Margot Robbie, apariție plină de eleganță la un eveniment monden. Cum arată la câteva luni după naștere. FOTO
Stiri Mondene
Margot Robbie, apariție plină de eleganță la un eveniment monden. Cum arată la câteva luni după naștere. FOTO

Margot Robbie și Colin Farrell au dat startul turneului de promovare pentru noul lor film A Big Bold Beautiful Journey.

Margot Robbie, surprinsă într-o ținută șic, plimbându-și bebelușul la mai puțin de o lună de când a născut. FOTO
Stiri Mondene
Margot Robbie, surprinsă într-o ținută șic, plimbându-și bebelușul la mai puțin de o lună de când a născut. FOTO

Margot Robbie și-a etalat abdomenul într-un top scurt în timp ce se afla în Los Angeles duminică, la mai puțin de o lună după ce a născut.

Margot Robbie, prima apariție alături de băiețelul ei. Unde și cum a fost surprinsă de paparazzi. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Margot Robbie, prima apariție alături de băiețelul ei. Unde și cum a fost surprinsă de paparazzi. GALERIE FOTO

Actrița australiană a fost văzută în Los Angeles cu băiețelul ei, după ce a născut luna trecută.

 

Recomandări
Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele
Stiri actuale
Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele

Fructele, laptele și cornul, cu care ar trebui să fie primiți la școală elevii, se lasă așteptate. Hotărârea de Guvern prin care se alocă bani pentru aceste alimente are nevoie de avizul mai multor ministere.

Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
Stiri externe
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș

America stă cu sufletul la gură. Autoritățile folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigașul lui Charlie Kirk, un activist conservator, susținător înfocat al președintelui Trump.

Cele mai mari scumpiri din 2025. Ce spun experții despre evoluția inflației până la finalul anului
Stiri Economice
Cele mai mari scumpiri din 2025. Ce spun experții despre evoluția inflației până la finalul anului

Prețurile au continuat să crească serios în această vară, iar rata anuală a inflației a ajuns luna trecută la un vârf de aproape 10%.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28