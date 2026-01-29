Marc Anthony va deveni tată pentru a opta oară. Anunțul făcut de artist

Marc Anthony a anunțat că soția sa, Nadia Ferreira, este însărcinată cu al doilea lor copil.

„La mulți ani de a 3-a aniversare!! Ce dar minunat ne oferă viața. Dumnezeu este mare”, au scris câștigătorul premiului Grammy, în vârstă de 57 de ani, și partenera sa, de 26 de ani, într-o postare comună pe Instagram. „Marquito va deveni frate mai mare”, au adăugat ei, folosind porecla fiului lor, Marco, potrivit Page Six.

Familie în creștere

Băiețelul în vârstă de doi ani apare în imagini, atingând burtica de gravidă a mamei sale. Marco s-a născut în iunie 2023, de Ziua Tatălui, la câteva luni după nunta părinților săi, care a avut loc la Miami.

Copilul s-a alăturat familiei numeroase a artistului, care mai are șase copii din relațiile anterioare cu Debbie Rosado, Dayanara Torres și Jennifer Lopez, alături de care are gemenii Emme și Maximilian, în vârstă de 17 ani.

Controverse din jurul familiei Beckham

Anthony și Ferreira s-au cunoscut la începutul lui 2022, s-au logodit în același an și s-au căsătorit în ianuarie 2023, la o nuntă la care au participat numeroase vedete, inclusiv David Beckham.

Artistul a fost recent menționat și într-o controversă legată de familia Beckham, după ce Brooklyn Beckham și-a criticat părinții pentru un moment petrecut la propria nuntă. Anthony nu a comentat până acum acuzațiile apărute în presă.

Gimnasta Ana Maria Bărbosu ar putea rămâne fără medalia olimpică pe care a câștigat-o la Paris. Cazul va fi rejudecat de TAS

Sursa: pagesix.com

