Trei rude ale suspecților de viol au convins-o pe mama victimei să se întâlnească cu ei. Voiau să îi dea bani pentru ca familia să își retragă plângerea formulată împotriva celor doi bărbați, pentru viol asupra unei fete de 14 ani. Polițiștii au intrat însă pe fir și i-au prins flagrant.

Anchetatorii spun că doi indivizi ar fi violat-o pe copilă de mai multe ori. Fetei i-a fost frică să spună ce i se întâmplă, însă, în cele din urmă, i-a spus mamei calvarul prin care trecea. Părinții au depus o plângere și a fost dechis un dosar penal pentru viol săvârșit asupra unui minor, șantaj și influențarea declarațiilor. Cei doi suspecți de viol au fost arestați.



Și la acea vreme, familia a fost abordată cu bani ca să renunțe plângere. Acum, în urma flagrantului, rudele au fost și ele arestate pentru influențarea declarațiilor.

