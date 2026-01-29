''Peste 55.000 de oameni au semnat, în doar o săptămână, petiţia lansată de Dr. Mihail şi Declic pentru interzicerea fumatului electronic în spaţiile închise. Iniţiatorii petiţiei îi solicită ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, să iniţieze modificarea legii astfel încât definiţia fumatului să includă toate formele de inhalare a vaporilor, cu sau fără tutun, iar utilizarea lor să fie interzisă în toate spaţiile publice închise'', se arată într-un comunicat transmis joi AGERPRES.

Demersul a fost iniţiat de Declic şi de medicul Mihail Pautov.



În prezent, legea interzice fumatul clasic în spaţiile publice închise, dar nu acoperă diferitele tipuri de alternative electronice de fumat.



"Faptul că am strâns 20.000 de semnături într-o singură zi şi am trecut de 50.000 într-o săptămână arată clar că foarte mulţi oameni au înţeles că aceste alternative la ţigările care ard tutun nu sunt doar un abur inofensiv. Şi că această 'scăpare' din legislaţie reprezintă un pericol foarte serios pentru sănătatea noastră. E momentul ca ministrul Alexandru Rogobete să înţeleagă şi el importanţa modificării legii şi să ia măsuri pentru protecţia sănătăţii cetăţenilor, înaintea intereselor industriei tutunului", a declarat Antoniu Bumb, reprezentantul Comunităţii Declic.



Potrivit Legii 349/2002, fumatul se defineşte ca arderea tutunului, iar interdicţia vizează strict această formă de fumat. Dispozitivele electronice nu ard tutun, ci vaporizează lichide sau îl încălzesc, motiv pentru care nu intră explicit sub interdicţia generală. Legea 64/2024 a introdus definiţii pentru aceste produse şi a impus restricţii punctuale, cum ar fi în mijloacele de transport în comun sau în spaţii pentru minori, dar nu a extins interdicţia la toate spaţiile publice închise.



"Este de la sine înţeles de ce aceste dispozitive sunt dăunătoare. În momentul în care tragi dintr-un heat-not-burn, dintr-un vape sau dintr-o ţigară electronică, tu tragi în piept, în propriii tăi plămâni - ceea ce, până la urmă, este decizia ta - zeci şi sute de substanţe toxice. Mai exact, într-un heat-not-burn există peste 200 de substanţe chimice proinflamatorii, cancerigene şi dăunătoare, iar într-un vape sunt alte zeci de substanţe toxice, de la nicotină până la metale grele şi alţi compuşi cu potenţial carcinogen. Ulterior, tu expiri din plămânii tăi aceleaşi substanţe. O parte rămân fixate la nivelul plămânilor şi ajung în sângele tău, dar o bună parte sunt eliminate în aerul din jur. Ele rămân acolo, suspendate în aer, sub formă de aerosoli, urmând să fie inspirate de oricine intră în încăperea în care se folosesc aceste dispozitive. Astfel, ajungem cu toţii să fumăm, fără să ştim, în fiecare zi, pasiv. Fumăm pasiv în magazine, fumăm pasiv în mall-uri, în cinematografe, la birou, în instituţii. Pentru că legea nu interzice un lucru de bun-simţ", explică medicul Mihail Pautov, iniţiator al petiţiei, alături de Declic.

