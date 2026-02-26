În perioada 26 februarie-20 martie 2026, Mercur este retrograd în Pești, aducând cu sine trei săptămâni marcate de posibile confuzii, erori de comunicare sau modificări bruște de program. Fluxul informațional și tehnologia tind să devină imprevizibile, iar deciziile luate acum pot sta sub semnul incertitudinii.

Deoarece Peștii guvernează subconștientul și lumea emoțiilor profunde, Mercur se simte aici adesea copleșit. Prin urmare, interacțiunile nu se vor mai sprijini pe date concrete, ci vor fi ghidate mai degrabă de intuiție și mesaje citite printre rânduri.

În acest context, recomandarea pentru următoarea perioadă este orientarea către reorganizare și reflecție, fiind un moment excelent pentru a relua dialoguri vechi, pentru a îndrepta greșeli din trecut și pentru a verifica atent orice informație, evitând astfel neînțelegerile care se pot naște din neatenție sau grabă.

Ce impact are Mercur retrograd în Pești pentru fiecare semn zodiacal:

Berbec/ Ascendent în Berbec

Mișcarea retrogradă al lui Mercur prin sectorul izolării și frământărilor interioare îi determină pe nativii Berbec să exploreze zonele ascunse ale subconștientului, unde pot reapărea temeri vechi. Nativii trec printr-o etapă de introspecție profundă, fiind impulsionați să identifice cauzele blocajelor. Deși acest proces le solicită echilibrul emoțional, reevaluarea interioară este esențială să se elibereze de poveri inutile, redobândindu-și astfel claritatea mentală.

Taur/ Ascendent în Taur

Taurii resimt influența lui Mercur în mișcare retrogradă în zona proiectelor de viitor și cercurilor sociale, confruntându-se cu disonanțe în cadrul grupurilor din care fac parte. Nativii vor fi constrânși să își analizeze prioritățile pe termen lung și să verifice dacă anturajul actual le mai oglindește sistemul de valori. Reapariția unor cunoștințe vechi sau reluarea dialogurilor cu asociații le oferă șansa de a clarifica proiecte comune ce au fost anterior neglijate.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Sub influența lui Mercur, guvernatorul lor, aflat în mers retrograd, nativii Gemeni traversează o etapă de reanaliză a statutului lor profesional și imaginii publice. Gemenii se pot lovi de stagnări ale proiectelor sau de necesitatea de a revizui decizii legate de carieră. În loc să demareze acțiuni noi, este recomandat să rectifice greșelile și să mediteze asupra reputației lor, așteptând recăpătarea certitudinii înainte de a acționa.

Rac/ Ascendent în Rac

Sectorul asociat pregătirii profesionale, schimburilor de experiență, călătoriilor, principiilor și direcției în viață este reevaluat odată cu mișcarea retrogradă a lui Mercur. Posibil să apară și unele blocaje în rezolvarea unor chestiuni birocratice, dar și evenimente care să încurce planificarea unor călătorii. În următoarele trei săptămâni, perioada este favorabilă pentru a remedia greșeli, revizui proiecte prin redobândirea unor orizonturi mai clare, dar și pentru reevaluarea sistemului de valori.

Leu/ Ascendent în Leu

Retrogradarea lui Mercur în zona intereselor financiare și relațiilor intime le aduce nativilor Leu o perioadă de trei săptămâni în care vor analiza atent situația financiară și de cuplu. Posibil să apară și unele întârzieri când vine vorba de recuperarea unor bani sau pot fi nevoiți să reia discuții privind nevoile emoționale din cuplu. Perioada le oferă ocazia de a îndrepta unele greșeli și de a înțelege mai bine anumite frici interioare.

Fecioară/ Ascendent în Fecioară

Mercur, guvernatorul nativilor, retrogradează prin sectorul relațiilor și parteneriatelor, semn că urmează o perioadă de trei săptămâni de reevaluare a acestor domenii. Fecioarele se pot lovi de confuzii în dialogul cu ceilalți sau de necesitatea de a rediscuta anumite chestiuni de cuplu. Momentul este favorabil pentru clarificări și pe încercarea de a schimba modul de relaționare, fiind indicat să evite decizii radicale în planul personal sau relațional.

Balanță/ Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, Mercur retrogradează în sectorul sănătății, rutinei zilnice și activităților profesionale, care vor trece printr-o etapă de analiză a stilului de viață, obiceiurilor și sarcinilor.

Posibil Balanțele să se lovească de tot felul de încurcături, blocaje și amânări, însă retrogradarea lui Mercur le oferă ocazia să se reorganizeze și să acorde o atenție mai mare stării de sănătate.

Scorpion/ Ascendent în Scorpion

Scorpionii trec printr-o etapă de reevaluare în planul iubirii și proiectelor creative, dar și a modului în care își manifestă sentimentele sau abilitățile. Mercur retrograd le poate aduce în cale foști parteneri. În următoarea perioadă au șansa de a lămuri neînțelegerile cu persoana iubită și pot medita asupra lucrurilor care le aduc cu adevărat bucurie.

Săgetător/ Ascendent în Săgetător

Sectorul vieții domestice și relațiilor de familie este dinamizat de mișcarea retrogradă a lui Mercur. Săgetătorii își reevaluează acum planurile legate de casă, mai ales că este posibil să se confrunte cu situații în care să fie nevoie să regândească niște decizii legate de o mutare sau administrarea unor bunuri. Perioada următoare le facilitează rezolvarea unor neînțelegeri și le oferă răgazul să mediteze la sentimentul de stabilitate, fiind totuși recomandat să amâne deciziile majore.

Capricorn/ Ascendent în Capricorn

Sectorul comunicării, gândirii, schimburilor de idei, negocierilor și deplasărilor este activat de mișcarea retrogradă a lui Mercur. Capricornii vor traversa o perioadă de trei săptămâni în care este nevoie să fie atenți la mesajele primite sau transmise. De asemenea, se pot relua dialoguri sau negocieri, perioada fiind favorabilă verificării cu atenție a unor contracte, să-și revizuiască intențiile și direcția într-un parteneriat profesional.

Vărsător/ Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, Mercur retrogradează în zona financiară, valorilor și stimei de sine, unde nativii sunt invitați să își gestioneze mai bine modul de administrare a veniturilor. Unii dintre nativi se pot confrunta cu amânări în încasarea unor sume de bani sau cu necesitatea de a revizui decizii financiare. Perioada este ideală și pentru renegocieri salariale sau privind colaborările. De asemenea, sunt de evitat cheltuielile mari sau investițiile nesigure până când situația materială redevine clară.

Pești/ Ascendent în Peștii

Mercur retrogradează prin casa personalității nativilor Pești. Nativii vor simți din plin acest tranzit, fiind impulsionați la o autoanaliză. Unii dintre nativi pot traversa stări de confuzie sau pot simți nevoia să revizuiască decizii luate anteror mișcării retrograde. Perioada este favorabilă pentru a medita la planurile de viitor, recomandarea fiind să evite schimbările bruște sau începerea unor proiecte noi până la regăsirea echilibrului.