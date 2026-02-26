Asta în condițiile în care consilierii locali, întruniţi de şapte ori în şedinţă, nu au reuşit să cadă de acord asupra cuantumului taxelor şi impozitelor locale şi, prin urmare, acestea nu se încasează.

Primăria comunei Almaşu Mare nu are bani pentru plata iluminatului public şi, din acest motiv, cere furnizorului de energie electrică să întrerurpă alimentarea în toate satele din comună, scrie ziarulunirea.ro, citat de News.ro.

”Datorită faptului că în nenumărate rânduri, 7 (şapte), şedinţe consecutive ale consiliului local, consilierii locali ai comunei Almaşu Mare nu au aprobat stabilirea impozitelor şi taxelor locale, şi din această cauză nu se pot face încasări la bugetul local, cer prin prezenta întreruperea cu energie electrică a iluminatului public, în toate satele din comună, pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 01.03.2026, întrucât nu avem resurse financiare pentru plata energiei electrice”, se arată în notificarea transmisă de Primăria Almaşu Mare către SC Electrica Furnizare SA.

Documentul este semmnat de primarul comunei, Aron Zaharie, şi datat 25 februarie.

Edilul Aron Zaharie (PNL) a declarat, pentru News.ro, că a trimis documentul către compania de electricitate joi şi că tot joi a fost sunat de un reprezentant al companiei care l-a anunţat că o echipă va deconecta iluminatul public.

Primarul din Almaşu Mare a explicat că 5 din cei 9 consilieri locali consideră că taxele şi impozitele locale pe care el le-a propus sunt prea mari, dşei nivelul propus pentru a fi votat în Consiliul Local este cel minim prevăzut de lege.

”Eu am propus, conform Codului Fiscal, taxele şi impozitele locale la valoarea minimă care e în Codul Fiscal, deci mai jos nu aveam cum să propun. Că asta e legea. Am ţinut şapte şedinţe de consiliu şi cinci consilieri nu vor să voteze taxele locale. Pur şi simplu nu au nicio explicaţie, doar că nu vor să voteze. (...) Zic că ei nu ascultă de cei de sus. Păi dacă Parlamentul şi Guvernul a dat legile... mai jos de atâta nu se poate, mai puţin decât am propus eu nu se poate, că asta zice legea”, a explicat Aron Zaharie.

El a arătat că este vorba despre un consilier de la PSD, unu de la Forţa Dreptei, un consilier de la USR şi doi de la AUR.

Comuna Almaşu Mare are 1.250 de locuitori. Potrivit primarului, Primăria nu are bani pentru plata serviciilor de salubritate şi nici pentru plata salariilor angajaţilor Primăriei.

”Anul acesta am avut bani din rezerva de anul trecut, că a fost un excedent de buget. Am avut două luni, dar acum nu mai avem bani în cont. Pentru martie, sigur nu o să avem bani pentru salarii şi alte utilităţi”, a arătat primarul din Almaşu Mare.