Lily Collins a atras toate privirile la Paris, înainte de premiera noului sezon din „Emily in Paris”. FOTO

Vedeta serialului „Emily in Paris”, Lily Collins, a atras toate privirile într-un costum în carouri semnat Alexander McQueen, în timp ce distribuția serialului a sosit în capitala Franței înainte de premiera mondială a sezonului cinci.

Lily a fost surprinsă ieșind din hotelul său din Paris, purtând un costum în carouri în trei piese, fiind însoțită, duminică seara, de colegul său de platou, Lucien Laviscount, potrivit Telegrafi.

Actrița americană, în vârstă de 36 de ani, se află la Paris pentru a participa la premiera serialului. Lily a arătat elegant într-o vestă cu nasturi de la celebrul designer britanic, asortată cu pantaloni largi. Ținuta a fost completată de o jachetă matlasată, pantofi cu toc negri și un clutch negru.

Mai devreme, vineri, Lily a avut o apariție impresionantă la Veneția, alături de colega sa Ashley Park și de actrița franceză Philippine Leroy-Beaulieu.

Distribuția serialului a făcut opriri în orașul italian, urcând la bordul legendarului tren Venice Simplon-Orient-Express, înainte de a se îndrepta spre Paris pentru premiera mondială.

