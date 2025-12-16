Lily Collins, apariție plină de eleganță pe covorul roșu la Paris, la premiera sezonului cinci „Emily in Paris”. FOTO

Vedetele din „Emily in Paris” au pășit pe covorul roșu. Lily Collins li s-a alăturat colegilor săi Ashley Park și Lucien Laviscount la premiera sezonului cinci al îndrăgitului serial, eveniment găzduit de cinematograful Le Grand Rex din Paris, Franța.

La eveniment au mai fost prezenți și alți membri ai distribuției, printre care Philippine Leroy-Beaulieu, Paul Forman, Lucas Bravo, Bruno Gouery, William Abadie, Samuel Arnold, Minnie Driver, Michele Laroque, Thalia Besson și Arnaud Binard, alături de creatorul serialului, Darren Star, potrivit JustJared.

Lily Collins a atras toate privirile într-o rochie neagră spectaculoasă, cu decolteu adânc și detalii strălucitoare, completată de bijuterii elegante, într-o apariție rafinată și modernă, perfectă pentru covorul roșu parizian.

