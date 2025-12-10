Lily Collins a izbucnit în lacrimi când a întâlnit-o pentru prima dată pe Victoria Beckham. FOTO&VIDEO

Lily Collins a avut o reacție emoționată până la lacrimi atunci când și-a întâlnit pentru prima dată idolul, pe Victoria Beckham.

Vedeta din Emily in Paris, în vârstă de 36 de ani, a avut parte de surpriza vieții în ediția de marți a emisiunii The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, când prezentatorul a invitat-o în platou pe Victoria Beckham, fosta membră Spice Girls în vârstă de 51 de ani, pe care Collins își dorise dintotdeauna să o cunoască, potrivit Daily Mail.

Lily Collins s-a emoționat imediat ce Victoria Beckham s-a așezat lângă ea. Fallon a surprins-o complet pe Collins aducând-o în platou pe Beckham, după ce actrița tocmai spusese că nu o întâlnise niciodată.

Prezentatorul a afișat apoi o fotografie în care Collins și Beckham adoptă posturi similare, iar Fallon a remarcat și faptul că Lily a recreat chiar și celebra tunsoare purtată cândva de Posh Spice, spre amuzamentul invitaților.

