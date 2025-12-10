Lily Collins a izbucnit în lacrimi când a întâlnit-o pentru prima dată pe Victoria Beckham. FOTO&VIDEO

Stiri Mondene
10-12-2025 | 15:04
Lily Collins
Getty

Lily Collins a avut o reacție emoționată până la lacrimi atunci când și-a întâlnit pentru prima dată idolul, pe Victoria Beckham.

autor
Ioana Andreescu

Vedeta din Emily in Paris, în vârstă de 36 de ani, a avut parte de surpriza vieții în ediția de marți a emisiunii The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, când prezentatorul a invitat-o în platou pe Victoria Beckham, fosta membră Spice Girls în vârstă de 51 de ani, pe care Collins își dorise dintotdeauna să o cunoască, potrivit Daily Mail.

Lily Collins s-a emoționat imediat ce Victoria Beckham s-a așezat lângă ea. Fallon a surprins-o complet pe Collins aducând-o în platou pe Beckham, după ce actrița tocmai spusese că nu o întâlnise niciodată.

Prezentatorul a afișat apoi o fotografie în care Collins și Beckham adoptă posturi similare, iar Fallon a remarcat și faptul că Lily a recreat chiar și celebra tunsoare purtată cândva de Posh Spice, spre amuzamentul invitaților.

Citește și
Lily Collins
Lily Collins, apariție spectaculoasă la prezentarea Calvin Klein de la New York Fashion Week. GALERIE FOTO
Cine este bărbatul găsit carbonizat într-o mașină pe un câmp, în Oradea. Ultimele indicii exclud varianta unei crime

Sursa: Daily Mail

Etichete: intalnire, emisiune, victoria beckham, Lily Collins,

Dată publicare: 10-12-2025 15:04

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Citește și...
Meghan Markle revine pe micile ecrane, după o pauză de 7 ani. Primul film în care va juca Ducesa de Sussex
Stiri Mondene
Meghan Markle revine pe micile ecrane, după o pauză de 7 ani. Primul film în care va juca Ducesa de Sussex

Meghan Markle revine pe ecran cu un mic rol cameo în lungmetrajul „Close Personal Friends”, a confirmat publicația Variety. În comedia filmată în prezent în zona Los Angeles joacă actorii Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson și Henry Golding.

Lily Collins, apariție spectaculoasă la prezentarea Calvin Klein de la New York Fashion Week. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Lily Collins, apariție spectaculoasă la prezentarea Calvin Klein de la New York Fashion Week. GALERIE FOTO

Lily Collins a atras toate privirile la prezentarea Calvin Klein, desfășurată vineri în cadrul Săptămânii Modei de la New York.

Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”. Ținutele impresionante purtate de Lily Collins. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”. Ținutele impresionante purtate de Lily Collins. GALERIE FOTO

Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”, cu Lily Collins în rolul principal, precum și o nouă locație de filmare, au fost dezvăluite. Toate episoadele din Emily in Paris: Sezonul 5 vor fi lansate pe 18 decembrie.

Recomandări
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani
Stiri actuale
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani

Premierul Ilie Bolojan anunță că, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, Guvernul a reușit să reechilibreze colaborarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani.

Încă un dosar din justiție este eliminat. ÎCCJ a anulat condamnarea la închisoare a fostului șef al CNAS Lucian Duță
Stiri Justitie
Încă un dosar din justiție este eliminat. ÎCCJ a anulat condamnarea la închisoare a fostului șef al CNAS Lucian Duță

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anulat miercuri condamnarea de 6 ani la închisoare a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție.

Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan
Stiri Politice
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR formulată la CCR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026.  

Top citite
1 nicusor dan emmanuel macron
Administrația Prezidențială
Stiri externe
Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron: Ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, avem de învățat
2 putin zelenski
Getty
Stiri externe
Trump dezvăluie cum l-a supărat Zelenski pe Putin la prima lor întâlnire: „I-a spus două lucruri, dar nu într-un mod frumos”
3 pisica salbatica
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Gorj/Facebook
Stiri actuale
Animalul sălbatic găsit în curtea unui localnic din Tismana. Jandarmii l-au scos în cușcă. FOTO
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Decembrie 2025

49:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28