Kris Jenner a dezvăluit care este singurul lucru „natural” rămas la nivelul feței după liftingul facial de 100.000 de dolari

În vârstă de 70 de ani, celebra „momager”, lăudată recent că „întinerește pe zi ce trece”, a vorbit deschis despre procedurile estetice în cel mai recent episod al emisiunii The Kardashians.

În luna mai, un reprezentant al lui Jenner a confirmat că aceasta a apelat la chirurgul estetician al celebrităților, Dr. Steven M. Levine – cunoscut drept „maestrul liftingurilor” –, potrivit Daily Mail.

În timpul unei discuții cu fiica ei, Kim Kardashian, la Paris, înainte de o sesiune de shopping, vedeta a mărturisit că nasul este „probabil singurul lucru real” rămas la ea. Kim i-a spus însă că și dinții îi sunt naturali, susținând că „nu a avut niciodată fațete dentare”.

Vedeta a vorbit despre liftingul său și într-un interviu pentru Vogue Arabia, publicat în august.

„Mi-am făcut un lifting acum aproximativ 15 ani, așa că era timpul pentru un refresh”, a explicat Jenner. „Am decis să fac acest lifting pentru că vreau să fiu cea mai bună versiune a mea, iar asta mă face fericită.”

Ea și-a împărtășit și filosofia legată de îmbătrânire: „Doar pentru că înaintezi în vârstă nu înseamnă că trebuie să renunți la tine. Dacă te simți bine în pielea ta și vrei să îmbătrânești natural – adică să nu faci nimic –, atunci nu face nimic. Dar pentru mine, aceasta este varianta mea de a îmbătrâni grațios.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













