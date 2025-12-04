Kris Jenner a dezvăluit care este singurul lucru „natural” rămas la nivelul feței după liftingul facial de 100.000 de dolari

04-12-2025 | 21:50
Kris Jenner
Getty

În vârstă de 70 de ani, celebra „momager”, lăudată recent că „întinerește pe zi ce trece”, a vorbit deschis despre procedurile estetice în cel mai recent episod al emisiunii The Kardashians.

Ioana Andreescu

În luna mai, un reprezentant al lui Jenner a confirmat că aceasta a apelat la chirurgul estetician al celebrităților, Dr. Steven M. Levine – cunoscut drept „maestrul liftingurilor” –, potrivit Daily Mail.

În timpul unei discuții cu fiica ei, Kim Kardashian, la Paris, înainte de o sesiune de shopping, vedeta a mărturisit că nasul este „probabil singurul lucru real” rămas la ea. Kim i-a spus însă că și dinții îi sunt naturali, susținând că „nu a avut niciodată fațete dentare”.

Vedeta a vorbit despre liftingul său și într-un interviu pentru Vogue Arabia, publicat în august.

„Mi-am făcut un lifting acum aproximativ 15 ani, așa că era timpul pentru un refresh”, a explicat Jenner. „Am decis să fac acest lifting pentru că vreau să fiu cea mai bună versiune a mea, iar asta mă face fericită.”

Kris Jenner
Kris Jenner, schimbare spectaculoasă de look la 69 de ani. Cum a fost surprinsă alături de iubitul cu 25 de ani mai tânăr

Ea și-a împărtășit și filosofia legată de îmbătrânire: „Doar pentru că înaintezi în vârstă nu înseamnă că trebuie să renunți la tine. Dacă te simți bine în pielea ta și vrei să îmbătrânești natural – adică să nu faci nimic –, atunci nu face nimic. Dar pentru mine, aceasta este varianta mea de a îmbătrâni grațios.”

Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova

Sursa: Daily Mail

