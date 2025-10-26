Katy Perry și-a sărbătorit ziua de naștere alături de noul ei iubit, Justin Trudeau. Artista a împlinit 41 de ani. FOTO

Stiri Mondene
26-10-2025 | 19:15
Katy Perry și Justin Trudeau
Profimedia

Cântăreața „Harleys In Hawaii” a fost văzută sâmbătă seara (25 octombrie) la o întâlnire romantică cu noul ei iubit, Justin Trudeau, chiar în ziua în care a împlinit 41 de ani.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit TMZ, Katy și Justin au asistat la un spectacol de cabaret la faimosul Crazy Horse Paris, potrivit JustJared.

În imaginile surprinse, artista poartă o rochie roșie elegantă, iar cei doi se țin de mână în timp ce ies din local pentru a urca în mașină.

În momentul în care au plecat, mulțimea care îi aștepta afară a început să îi cânte „La mulți ani”, iar cineva i-a oferit câteva trandafiri.

Citește și
Katy Perry
Momentul în care o fată de 12 ani se prăbușește pe scenă la concertul lui Katy Perry din Detroit. Reacția artistei | VIDEO

La începutul acestei luni, Katy a confirmat relația lor în timpul concertului ei de la Londra, după ce au apărut fotografii cu ea și Justin sărutându-se pe o barcă în California.

Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Sursa: Justjared.com

Etichete: justin trudeau, aniversare, katy perry,

Dată publicare: 26-10-2025 19:15

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Katy Perry și Justin Trudeau, ipostaze intime pe iahtul luxos al cântăreței. Cum au fost fotografiați de un turist. FOTO
Stiri Mondene
Katy Perry și Justin Trudeau, ipostaze intime pe iahtul luxos al cântăreței. Cum au fost fotografiați de un turist. FOTO

Katy Perry și Justin Trudeau au fost surprinși recent într-un moment romantic pe iahtul luxos al cântăreței, confirmând astfel zvonurile despre o posibilă relație între ei, scrie Page Six.

Momentul în care o fată de 12 ani se prăbușește pe scenă la concertul lui Katy Perry din Detroit. Reacția artistei | VIDEO
Stiri externe
Momentul în care o fată de 12 ani se prăbușește pe scenă la concertul lui Katy Perry din Detroit. Reacția artistei | VIDEO

Starul pop american Katy Perry a sărit în ajutorul unei tinere spectatoare, pe care o invitase pe scenă, după ce aceasta s-a prăbușit. Cântăreața a anunțat ulterior că fata în vârstă de 12 ani se simte „mult mai bine”.

Orlando Bloom, „cuplat” cu Angela Merkel după zvonurile privind o posibilă relație între Katy Perry și Justin Trudeau
Stiri Mondene
Orlando Bloom, „cuplat” cu Angela Merkel după zvonurile privind o posibilă relație între Katy Perry și Justin Trudeau

Orlando Bloom demonstrează că are simțul umorului. După zvonurile privind o relație între Katy Perry și Justin Trudeau, The Onion l-a „cuplat” cu Angela Merkel, într-o postare ironică ce a devenit virală.

Recomandări
Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale
Stiri actuale
Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Zi de sărbătoare extraordinară pentru credincioșii ortodocși din România, care au fost martorii unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO
Stiri actuale
Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO

Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
Stiri actuale
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 26 Octombrie 2025

02:15:19

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28