Katy Perry și-a sărbătorit ziua de naștere alături de noul ei iubit, Justin Trudeau. Artista a împlinit 41 de ani. FOTO

Cântăreața „Harleys In Hawaii” a fost văzută sâmbătă seara (25 octombrie) la o întâlnire romantică cu noul ei iubit, Justin Trudeau, chiar în ziua în care a împlinit 41 de ani.

Potrivit TMZ, Katy și Justin au asistat la un spectacol de cabaret la faimosul Crazy Horse Paris, potrivit JustJared.

În imaginile surprinse, artista poartă o rochie roșie elegantă, iar cei doi se țin de mână în timp ce ies din local pentru a urca în mașină.

În momentul în care au plecat, mulțimea care îi aștepta afară a început să îi cânte „La mulți ani”, iar cineva i-a oferit câteva trandafiri.

La începutul acestei luni, Katy a confirmat relația lor în timpul concertului ei de la Londra, după ce au apărut fotografii cu ea și Justin sărutându-se pe o barcă în California.

