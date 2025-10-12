Katy Perry și Justin Trudeau, ipostaze intime pe iahtul luxos al cântăreței. Cum au fost fotografiați de un turist. FOTO

12-10-2025 | 16:45
Katy Perry și Justin Trudeau
Profimedia

Katy Perry și Justin Trudeau au fost surprinși recent într-un moment romantic pe iahtul luxos al cântăreței, confirmând astfel zvonurile despre o posibilă relație între ei, scrie Page Six.

autor
Mihaela Ivăncică

În fotografiile publicate de Daily Mail, cântăreața de 40 de ani, cunoscută pentru hitul „Firework”, apare pe puntea iahtului Caravelle, purtând un costum de baie negru, în timp ce se bucură de un sărut pasional cu Trudeau, care era fără tricou și purta doar o pereche de blugi.

O altă fotografie îl surprinde pe fostul prim-ministru canadian, în vârstă de 53 de ani, în timp ce o ținea pe Perry de posterior, într-o îmbrățișare pe puntea superioară a iahtului.

Fotografiile au fost surprinse de un turist

Fotografiile au fost realizate în largul coastei Santa Barbara, California, la sfârșitul lunii septembrie, de un turist aflat pe o barcă ce trecea pe lângă iaht. Potrivit unui martor, „Ea a oprit barca lângă un vas mic pentru observarea balenelor și atunci au început să se sărute”. Martorul a adăugat: „Nu am știut imediat cu cine era până când am văzut tatuajul de pe brațul bărbatului și mi-am dat seama că era Justin Trudeau”.

Katy Perry și Orlando Bloom
Orlando Bloom, „cuplat” cu Angela Merkel după zvonurile privind o posibilă relație între Katy Perry și Justin Trudeau

Reprezentanții ambelor vedete nu au comentat imediat solicitările de informații din partea publicației Page Six. Relația dintre Perry și Trudeau a stârnit speculații încă din luna iulie, când cei doi au fost surprinși la o cină intimă în Montreal. De asemenea, aceștia au fost văzuți la o plimbare în Parcul Mont Royal, înainte ca imagini cu Trudeau să fie distribuite la concertul sold-out „Lifetimes” al Perry în Canada.

Katy Perry și Justin Trudeau

În august, o sursă apropiată cuplului a spus pentru Daily Mail că relația lor întâmpinase deja o mică răcire, după intensificarea speculațiilor și atenția presei asupra întâlnirii lor. „Ea este ocupată, el este ocupat”, a spus sursa. „Au multe pe cap și noutatea s-a dus”.

Perry a încheiat relația cu actorul Orlando Bloom, cunoscut din „Lord of the Rings”, în iunie, după aproape un deceniu împreună. Cei doi au o fetiță, Daisy Dove, în vârstă de 5 ani. În schimb, Trudeau a divorțat de soția sa, Sophie Grégoire, în 2023, după 18 ani de căsnicie. Fostul cuplu are trei copii: Xavier, 17 ani, Hadrien, 11 ani, și Ella-Grace, 16 ani.

Sursa: pagesix.com

