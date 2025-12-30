Justin Bieber rupe tăcerea: „Am crescut într-o industrie care recompensa talentul meu, dar nu mi-a protejat mereu sufletul”

Justin Bieber a făcut un apel emoționant pentru ca industria muzicală să fie „mai sigură” și „mai cinstită”.

Interpretul hitului Baby, în vârstă de 31 de ani, a devenit faimos încă din copilărie și și-a petrecut anii de formare în lumina reflectoarelor, făcând turnee în întreaga lume, relatează metro.co.uk.



Totuși, starul pop a avut numeroase probleme, inclusiv o arestare pentru conducere sub influența alcoolului, care a dus la o condamnare pentru conducere iresponsabilă în 2014, precum și speculații intense privind sănătatea lui mentală și activitatea sa pe rețelele sociale.

Acum, cântărețul este ferm convins că nu a avut parte de o protecție corespunzătoare și a cerut mai multe măsuri pentru a proteja tinerii artiști.

Credința a devenit sprijinul artistului

Într-o serie de postări pe Instagram, Bieber a spus că credința a fost sprijinul lui în momentele de suferință.

„Am crescut într-un domeniu care recompensa talentul meu, dar nu mi-a protejat întotdeauna sufletul,” a început el.

„Au fost momente în care m-am simțit folosit, grăbit, modelat într-un fel pe care nu l-am ales pe deplin. Acest tip de presiune lasă răni pe care nu le vezi pe scenă. Am avut momente de furie și l-am întrebat pe Dumnezeu de ce.”

„Dar Iisus mă întâmpină în mijlocul durerii – pentru a mă învăța cum să nu devin o persoană rea.”

El a adăugat: „Nu vorbesc ca o victimă încă rănită – vorbesc ca cineva care s-a vindecat. Pentru că sunt vindecat, pot ierta. Nu pentru a pretinde că nedreptatea nu s-a întâmplat, ci ca să nu continue să trăiască prin mine.”

Bieber a declarat că vrea să vadă schimbări reale în industria muzicală, adăugând: „Nu vreau răzbunare. Vreau răscumpărare. Nu vreau să distrug industria. Vreau să fie transformată.”

„Ceea ce mi s-a întâmplat a fost real, dar nu are ultimul cuvânt. Iisus nu numai că m-a ajutat să fac față, ci mi-a restaurat identitatea. Nu sunt un produs. Nu sunt ceea ce cerea industria. Sunt un fiu.”, a mai precizat artistul.

O industrie muzicală „mai sigură”

„Nu vreau să dau foc industriei muzicale. Vreau să o văd renăscând – mai sigură, mai cinstită, mai umană,” a spus el.

Bieber s-a întors la muzică în acest an, lansând albumele Swag și Swag II, dar a recunoscut că este reticent în a mai face turnee, deoarece nu vrea să petreacă prea mult timp departe de soția sa, Hailey, și fiul lor mic, Jack.

În livestream-ul său de Halloween pe Twitch, câștigătorul a două premii Grammy a explicat: „Turneul te consumă foarte mult, și am făcut asta de când eram copil.

„Chiar și ideea de a face un turneu sună foarte copleșitor. Încep întotdeauna foarte entuziasmat, și apoi ajung într-un punct în care sunt complet epuizat.”

Totuși, interpretul hitului Beauty and the Beat vrea să aleagă un loc unde să susțină două concerte.

Starul va fi cap de afiș la festivalul de muzică și arte Coachella în 2026.

