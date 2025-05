Julia Roberts, fotografie emoționantă alături de cei trei copii ai săi. „O familie frumoasă”. FOTO

Vedeta din Pretty Woman, în vârstă de 57 de ani, era înconjurată de copiii ei adulți, pe care îi are cu cinematograful Danny Moder. Julia și Danny s-au căsătorit în 2002 în Taos, New Mexico.

Împreună, îi au pe gemenii Hazel și Phinnaeus, în vârstă de 20 de ani, și pe Henry, în vârstă de 17 ani. Dar doar unul dintre copii seamănă cu ea: adolescentul Henry. Danny a postat fotografia pe Instagram duminică, cu legenda: „Mamele fac cele mai tari lucruri. Iubesc acești oameni.”

Fanii au fost susținători. Unul a spus: „La mulți ani de Ziua Mamei pentru frumoasa ta Julia! O fotografie de familie minunată!” Altul a adăugat: „O familie frumoasă”.

Anul trecut, vedeta a oferit un interviu în care a vorbit despre familia sa. Fiica lui Julia, Hazel, are propriul stil de bijuterii. „Este mai boemă în estetica ei,” a dezvăluit Julia.

Dar Hazel poate oricând să răsfoiască garderoba mamei sale. „Poate, da!” a spus Julia.

Roberts, care a postat recent un mesaj emoționant de Ziua Îndrăgostiților pentru soțul ei Danny, a spus, de asemenea, că se bucură să facă din aceasta o seară de neuitat.

Ea a menționat: „Soțul meu tocmai a terminat un film și intrăm în mașină și mergem acasă împreună, așa că va fi plăcut.”

În decembrie, actrița din Ticket To Paradise a spus la The Tonight Show with Jimmy Fallon că este pasionată de experiența universitară a gemenilor ei.

