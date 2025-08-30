Noul film al Juliei Roberts a stârnit un val de critici, la Festivalul de la Veneția. Pentru ce a fost taxată actrița

30-08-2025 | 08:37
Julia Roberts a lansat la Veneția un thriller psihologic așteptat cu nerăbdare de cinefili. „After the Hunt”, povestea unui scandal sexual dintr-o universitate americană, a surprins criticii prin discursul considerat ambiguu față de cauzele feministe.

Știrile PRO TV

Roberts - prezentă în premieră la festivalul de film din Lagună - a respins criticile și a apărat rolul cinematografiei, de a genera dezbateri pe teme sensibile.

Julia Roberts a pășit pe un covor roșu îmbibat cu apă, după încă o zi cu ploaie zdravănă, la Veneția. Iar vântul a amenințat să-i răvășească părul coafat lejer. Actrița a optat pentru o ținută simplă și elegantă: rochie lungă, cu trenă, de un albastru marin intens, tocuri înalte, cercei lungi, argintii și o brățară masivă.

Personajul actriței, prins în mijlocul unui scandal sexual

Vedeta de 57 de ani promovează la Veneția pelicula „After the Hunt”, în care împarte afișul cu actorul Andrew Garfield. Roberts joacă rolul unei profesoare de filosofie de la universitatea Yale, care se confruntă cu o dilemă morală. Studenta ei preferată îl acuză pe prietenul și colegul său - personificat de Andrew Garfield - de agresiune sexuală.

Jurnaliștii prezenți la conferința de presă au insinuat că Roberts promovează un film anti feminist, cu un mesaj contrar mișcării pentru drepturile femeilor „Metoo”. Actrița a explicat însă că pelicula caută să ridice întrebări, fără a lua partea nimănui.

Julia Roberts, actriță: Multe idei preconcepute vechi apar în acest film, cu scopul de a impulsiona conversații. Cea mai bună parte din întrebarea ta face referire la faptul că toți jurnaliștii au ieșit de la proiecția filmului discutând despre subiectul prezentat. V-ați dat seama fiecare ce convingeri profunde aveți pentru că noi am ridicat aceste întrebări dificile. Cu plăcere.

Și regizorul italian a apărat ideea din spatele filmului.

Luca Guadagnino, regizorul filmului: Din perspectiva cineaștilor și a artiștilor, este vorba despre cum vedem ciocnirea adevărurilor și care este limita acestor adevăruri luate laolaltă. Nu este vorba despre crearea unui manifest pentru a reînvia valori demodate, apropo. Cine ne cunoaște, public sau personal, realizează că nu putem promova o perspectivă (antifeministă).

After the Hunt a fost proiectat în afara competiției, dar în premieră mondială. Filmul va ajunge în cinematografe luna viitoare.

Un crater imens s-a format în Amara, după ce o pungă de gaze a fost atinsă în timpul forărilor pentru o fântână

Sursa: Pro TV

Etichete: film, MeToo, Julia Roberts, festivalul de la venetia,

Dată publicare: 30-08-2025 07:51

