Vedeta s-a născut în ziua de 28 aprilie 1981, în Pomona, California, potrivit imdb.com.

Interesul pentru actorie a apărut de la o vârstă fragedă. La doar 12 ani, Jessica Alba a participat la cursuri de actorie şi a obţinut primele roluri în reclame şi producţii de televiziune.

A debutat în cinematografie în anul 1994, în comedia "Camp Nowhere" şi serialul "The Secret World of Alex Mack".

Ascensiunea spre celebritate cu „Dark Angel”

A cunoscut celebritatea la vârsta de 19 ani, atunci când a deţinut rolul principal, Max Guevara, în serialul SF intitulat "Dark Angel", difuzat de Fox între octombrie 2000 şi mai 2002.

Pe marele ecran, s-a remarcat în musicalul "Honey", regizat de Billie Woodruff şi lansat în 2003.

Face parte din distribuţia peliculelor: "Fantastic Four" (2005), "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" (2007), "Good Luck Chuck" (2007), "The Eye" (2008), "Valentine's Day" (2010), "Little Fockers" (2010), "Mechanic: Resurrection" (2016), "El Camino Christmas" (2017), "Trigger Warning" (2024). A interpretat roluri variate, demonstrând versatilitate şi talent artistic.

A colaborat frecvent cu regizorul Robert Rodriguez, în filme precum: "Sin City" (2005), "Machete" (2010), "Spy Kids: All the Time in the World" (2011), "Machete Kills" (2013) şi "Sin City: A Dame to Kill For" (2014).

Premii, nominalizări și recunoaștere internațională

În 2001, a câştigat Premiul ALMA la categoria Cea mai bună artistă debutantă. În acelaşi an, a fost nominalizată de Globul de Aur pentru prestaţia din "Dark Angel".

Jessica Alba s-a remarcat şi ca antreprenor. În anul 2011, a fondat compania The Honest Company, care produce produse ecologice şi sigure pentru copii şi familii. Ideea de a crea această companie a apărut din dorinţa de a oferi alternative sănătoase pentru consumatori şi de a proteja mediul înconjurător.

Activităţile sale caritabile au inclus participarea la campaniile iniţiate de Centrul Naţional pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi din SUA, Step Up şi Baby2Baby, printre altele. Este ambasador pentru mişcarea 1Goal, care oferă educaţie copiilor din Africa.

A fost inclusă, în repetate rânduri, în topurile celor mai atrăgătoare femei din lume, realizate de publicaţii precum Men's Health, Vanity Fair şi FHM.