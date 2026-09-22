Colecționari și fani ai vedetei au plătit aproape un milion de euro pentru a cumpăra pălării, pantofi, ochelari, piese vestimentare sau de mobilier.

Estimarea inițială a fost de 50.000 de euro, adică de 20 de ori mai mică. Au fost scoase la vânzare 285 de obiecte, provenite din locuințele actriței din Saint-Tropez și din apartamentul său din Paris.

Un autoportret realizat de Bardot a fost adjudecat pentru aproape 40.000 de euro, iar două zgărzi de câine estimate la doar 30 de euro au fost vândute pentru 9.400 de euro.

Încasările vor împărțite între Fundația Brigitte Bardot, dedicată protecției animalelor, și fiul actriței, care este și moștenitorul ei.