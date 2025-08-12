Jessica Alba a întors toate privirile la New York. Cum a fost surprinsă după vacanța din Miami. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
12-08-2025 | 20:25
Jessica Alba
Getty

Jessica Alba a atras toate privirile într-o fustă albastră strălucitoare și un top asortat, la scurt timp după ce s-a întors dintr-o vacanță petrecută alături de cei trei copii ai săi.

autor
Mihaela Ivăncică

Actrița a revenit la agitația orașului într-un look semnat Willy Chavarria – o cămașă cu mânecă scurtă și o fustă midi – în timp ce părăsea studiourile emisiunii CBS Mornings, la New York, luni dimineață, scrie Pagesix.

Ea și-a accesorizat ținuta cu un clutch din aceeași colecție, cea de primăvară 2026, semnată de același designer. Jessica, în vârstă de 44 de ani, a completat look-ul cu pantofi albi eleganți, cercei discreți și o pereche de ochelari de soare cu rame negre, în formă dreptunghiulară. Coafura elegantă și machiajul i-au oferit Jessicăi un look proaspăt și rafinat.

Vedeta a participat la emisiunea de dimineață pentru a promova sezonul 3 al emisiunii Honest Renovations, pe care o prezintă alături de Lizzy Mathis.

Jessica s-a întors dintr-o vacanță însorită în Miami, unde s-a bucurat de câteva zile de relaxare în familie.

Citește și
Jessica Alba
Jessica Alba și fiica ei cea mare au atras toate privirile la Wimbledon. Honor este copia fidelă a mamei sale. GALERIE FOTO

Actrița din Fantastic Four a fost surprinsă miercuri pe plajă, într-un costum de baie cu imprimeu leopard, alături de fiul său de 7 ani, Hayes. Jessica purta un pareo negru, pe care l-a asortat cu o pălărie, ochelari de soare și un rucsac, toate în tonuri închise.

A fost fotografiată și în compania altor două persoane, însă fiicele ei mai mari – Honor, de 17 ani, și Haven, de 13 – nu păreau să fie prezente în acel moment.

Totuși, vedeta a împărtășit pe Instagram câteva imagini din vacanță, în care apar cei trei copii ai săi bucurându-se de valurile oceanului.

Sursa: pagesix.com

new york, Jessica Alba

Dată publicare: 12-08-2025 19:58

