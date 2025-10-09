Jennifer Aniston, despre reţelele de socializare: „Au distrus o mare parte din umanitate”

Jennifer Aniston şi-a exprimat dispreţul faţă de reţelele de socializare şi efectele lor exploatatoare, spunând: „Au distrus o mare parte din umanitate”.

Aniston a vorbit pentru Harper's Bazaar, cu ocazia noului sezon al serialului „The Morning Show”, în care joacă rolul unei prezentatoare TV alături de Reese Witherspoon.

Actrița, care a fost ținta bârfelor din mass-media și de pe internet timp de decenii, a fost dură în critica sa, spunând: „Sunt sigură că cei care au inventat rețelele de socializare au crezut că este o idee grozavă și, da, felicitări pentru miliardele voastre, dar au distrus o mare parte din umanitate.”

Jennifer Aniston critică dur rețelele de socializare și presa tabloidă

Ea a sugerat, de asemenea, că tratamentul pe care l-a primit din partea scriitorilor de bârfe din tabloide și reviste în anii 1990 și 2000, concentrați pe relația ei cu fostul soț, Brad Pitt, și pe problemele ei de fertilitate, s-a mutat pur și simplu online. „Așa că acum orice idiot poate rămâne anonim și poate scrie orice naiba vrea să scrie.”

Aniston a mai spus că a fost în mod regulat victima imaginilor deepfake, un fenomen care se reflectă într-o intrigă din „The Morning Show”. „Prind astfel de lucruri tot timpul”, a spus ea. „Sau prietenii îmi trimit lucruri spunând: «Nu cred că ești tu» sau «Nu cred că faci reclamă la asta», iar eu le trimit avocaților mei, ca să poată emite o somație de încetare. Este ca un tren în viteză.”

Ea a explicat și de ce a decis să discute public despre dificultățile sale de a concepe copii, într-un articol publicat în Huffington Post în 2016. „Mass-media nu cunoștea povestea mea sau prin ce am trecut în ultimii 20 de ani pentru a încerca să întemeiez o familie, pentru că nu ies în public să le povestesc problemele mele medicale. Nu este treaba nimănui. Dar vine un moment în care nu poți să nu auzi – povestea despre cum nu voi avea un copil, nu voi avea o familie, pentru că sunt egoistă, o workaholică. Mă afectează – sunt doar un om. Cu toții suntem oameni. De aceea m-am gândit: «Ce naiba?»”

Ea a adăugat: „Cu cât îmbătrânesc, cu atât îmi pasă mai puțin să corectez o poveste, pentru că, până la urmă, se va întâmpla. Ciclul știrilor este atât de rapid, încât totul dispare. Desigur, sunt momente în care simt acel sentiment de dreptate – când s-a spus ceva care nu este adevărat și trebuie să îndrept greșeala. Și apoi mă gândesc: chiar trebuie să o fac?”

