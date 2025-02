Barack Obama, mesaj romantic pentru soția sa de Ziua Îndrăgostiților după ce s-a zvonit că are o aventură cu Jennifer Aniston

„Treizeci și doi de ani împreună și încă îmi taie respirația,” a scris vineri fostul președinte într-o postare pe platforma X.

Thirty-two years together and you still take my breath away. Happy Valentine’s Day, @MichelleObama ! pic.twitter.com/wiIJ0kstRm

„Happy Valentine’s Day, @MichelleObama”, a adăugat Barack Obama, în vârstă de 63 de ani, alături de un selfie în care cei doi zâmbesc.

Michelle Obama i-a răspuns soțului său cu o postare la fel de emoționantă. „Dacă există o persoană pe care mă pot baza mereu, aceea ești tu, @BarackObama. Ești stânca mea. Întotdeauna ai fost. Întotdeauna vei fi. Happy Valentine’s Day, dragule!” a scris ea, adăugând un emoji cu inimă.

If there’s one person I can always count on, it’s you, @BarackObama. You’re my rock. Always have been. Always will be. Happy Valentine’s Day, honey! ❤️ pic.twitter.com/f099TnZHVY