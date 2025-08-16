Jackie Chan: Hollywood-ul a devenit mai degrabă un paradis pentru „oameni de afaceri” decât pentru cineaşti

Jackie Chan, care joacă în prezent în cel de-al șaselea episod din „Karate Kid: Legends”, a profitat de ocazie pentru a vorbi despre începuturile sale și despre experiența sa din industria cinematografică, în care este implicat încă din anii 1970.

Actorul, acum în vârstă de 71 de ani, a fost martorul multor schimbări în lumea cinematografiei, prima dintre acestea vizând metodele de lucru ale studiourilor.

„Zilele în care regizorii făceau filme din dragoste pentru a șaptea artă par să fi apus de mult”, a explicat specialistul în arte marțiale în cadrul unei conferințe de presă la Festivalul de la Locarno din Elveția, la care a participat și presa de limbă engleză, inclusiv Deadline.

Problemele financiare au înlocuit pasiunea pentru creație. „Astăzi, majoritatea studiourilor importante nu sunt înconjurate de cineaști. Sunt pline de oameni de afaceri care se gândesc la un singur lucru: cum pot recupera cele 40 de milioane de dolari pe care le-au investit”, a explicat el. „Este foarte dificil să faci filme bune acum”, spune Jackie Chan.

Acesta este motivul pentru care actorul dezvăluie că s-a retras treptat din marile producții hollywoodiene la începutul anilor 2000. Potrivit acestuia, scenariile erau „prea proaste” și nu îi permiteau să se conecteze cu publicul american.

De la sosirea sa la Hollywood, Jackie Chan a fost întotdeauna foarte selectiv și implicat în rolurile sale. Își amintește că petrecea multe ore învățându-și replicile și cufundându-se în personajele sale. Eroul din „Rush Hour” nu este interesat doar de actorie.

El spune că a fost dornic să înțeleagă cum funcționează platourile de filmare, fie ca inginer de sunet, cameraman sau cascador – abilități de care actorul este foarte mândru.

El chiar glumește spunând că este unul dintre puținii regizori din Asia care stăpânesc această gamă de competențe. „În toată Asia, doar doi regizori pot face totul: scriere, regie, actorie, coordonare cascadorii, cascadorii și montaj. Doar doi. Unul este Sammo Hung, celălalt este Jackie Chan. Iar eu sunt mai bun pentru că pot cânta”.

